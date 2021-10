Pferdesport: Rennen in Maienfeld – Karin Zwahlen kommt im Kampf um die Jockey-Krone zu Fall Nach zwei Stürzen in Maienfeld muss Karin Zwahlen aus Niederhasli den Traum vom Sieg im Jockey-Championat mit einem gebrochenen Schlüsselbein begraben. Peter Weiss

Noch ahnen Karin Zwahlen auf dem Schimmel Randolina (Nummer 7) und Dennis Schiergen mit Billy the Kid (4) nicht, dass sie kollidieren und beide das Ziel nicht erreichen werden. Vorne führt der spätere Sieger Garde Royal mit Tim Bürgin das Feld an. Foto: Werner Bucher

Noch nie in ihrer langen Karriere hat Berufsrennreiterin Karin Zwahlen eine Saison so erfolgreich absolviert wie in diesem Jahr. Mit zwölf Siegen führt die Niederhaslerin das Zwischenklassement der besten Jockeys auf Schweizer Rennbahnen an, einen Zähler vor dem französischen Spitzenreiter und Rennpferdetrainer Nicola Guilbert. Am ersten der beiden Rennsonntage der internationalen Pferderennen im bündnerischen Maienfeld wollte sie in drei Starts ihre Führung ausbauen.

Doch schon in der ersten Prüfung musste die 36-Jährige einen spektakulären Sturz verkraften. Nach einer scharfen Wendung wurde Karin Zwahlen auf der Schimmelstute Randolina stark behindert und stürzte bei hohem Tempo. Zu Fall kam auch Dennis Schiergen, der im Sattel des stolpernden dreijährigen Hengsts Billy the Kid sass. Während die Reiterin mit Prellungen davonkam, erwischte es den Wahlzürcher und Stalljockey bei Karin Suter aus Steinmaur schwerer: Er brach sich einen Arm an der Speiche, erlitt Prellungen und musste ins Spital Chur eingeliefert werden. Beide reiterlosen Pferde blieben zur Erleichterung der 5500 Zuschauerinnen und Zuschauer unverletzt.