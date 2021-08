Pferdesport: Renntag in Dielsdorf - Karin Zwahlen sorgt für Partystimmung

Zutritt wird erleichtert Infos einblenden

Das Sicherheitskonzept für den ersten Grossanlass mit mehr als 1000 Besucherinnen und Besuchern hat sich an den Pferderennen in Dielsdorf zum grössten Teil bewährt. So verlief die Eintrittskontrolle mit der Überprüfung der Covid-Zertifikate und Ausweise speditiv und es kam kaum zu Wartezeiten. OK-Präsident Reto Vanoli hat vorgesorgt: «Wir haben in diesem Bereich zehn zusätzliche Mitarbeitende aufgeboten, weil wir ja nicht wussten, wie viele Leute kommen würden.» Der grösste Teil der rund 2500 Personen war genesen, geimpft oder getestet und hatte sich über Internet angemeldet und die Unterlagen bereitgehalten. Weil elektronische Anmeldung für verschiedene Personengruppen schwierig ist, soll sie an den nächsten Renntagen vom 26. September und 24. Oktober wegfallen. Zahlreiche Besucher benutzten den Covid-Gratis-Test beim Dielsdorfer Feuerwehrgebäude, um dann mit dem Zertifikat direkt zur Rennbahn zu gelangen. Dass «nur» 2500 Zuschauende die Rennen besuchten, führt OK-Präsident Vanoli darauf zurück, dass es zum Ferienende ein heisser Samstag war und viele Leute sich erst wieder daran gewöhnen müssten, einen Grossanlass zu besuchen. Dementsprechend war auch der Wettumsatz mit knapp 37'000 Franken. (wbr)