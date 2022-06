Fake News zum Ukraine-Krieg – Karriere einer Lüge Im März verbreitet sich ein Video auf Tiktok, in dem eine Frau behauptet, ein russisch­sprachiger 16-Jähriger sei von ukrainischen Flüchtlingen totgeprügelt worden. Eine Falschmeldung – und ihre Geschichte. Berit Kruse, Antonie Rietzschel und Ronen Steinke

Wie entsteht Propaganda? Ein Video auf Tiktok gibt Einblicke. (Symbolbild) Foto: Jens Kalaene (Keystone)

Tiktok ist eine Internet-Plattform für lustige Videos. Oft geht es um Mutproben, sogenannte Challenges. Auch Natalia B., eine junge Mutter, in Kasachstan geboren, scheint Tiktok vor allem zum Spass zu nutzen. In ihrem Profil findet sich ein Video, das sie beim Herumalbern mit ihren Söhnen zeigt, die Familie lebt im beschaulichen Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz. Doch am 20. März veröffentlicht Natalia B. einen kurzen Film, in dem sie weinend in die Kamera spricht.