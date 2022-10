Schweizweite Panne – Kartenzahlung im Coop nicht möglich Schon den ganzen Tag fallen in allen Coop-Filialen der Schweiz die Bezahlterminals aus. Neben Bargeld gibt es aber zwei Ausweichmöglichkeiten. Olivier Leu UPDATE FOLGT

Nichts mit Zmittag, hiess es heute bei Coop-Kundinnen und -Kunden, die kein Bargeld dabei hatten. Am Montag war es in allen Coop-Filialen der Schweiz nicht möglich, mit Karten zu bezahlen. Es gebe eine technische Störung, sagt Coop-Sprecherin Melanie Grüter auf Anfrage. Man arbeite mit Hochdruck an der Behebung des Problems.

Doch nicht nur am Mittag fielen die Bezahlterminals aus – um 18 Uhr dauerte die Störung weiterhin an. Manche Kundinnen und Kunden reagierten genervt, berichtet «20 Minuten». «Als nichts mehr ging, liessen sie die Ware einfach bei den Selbstbedienungskassen liegen», zitiert das Portal einen Leser. Coop werde deutlich weniger als normal verkauft haben, mutmasste dieser demnach.

Postcard Ja, Twint Nein

Zwei Ausnahmen gibt es laut Grüter: Karten der UBS und Postfinance funktionieren. Und auch wer eine Supercard hat, kann mit Superpunkten bezahlen.

Twint funktioniert hingegen nicht. Von der Störung betroffen sind die Coop-Supermärkte und andere Läden wie Interdiscount. Nicht betroffen sind Coop-Pronto-Läden, die Vitality-Apotheken und Body-Shop, da diese ein anderes Kassensystem nutzen, wie Grüter sagt.

Eine Prognose, bis wann die Störung dauert, kann Grüter noch keine machen. Ebensowenig macht sie Angaben darüber, ob und wie viel Umsatz dem Detailhändler durch die Panne wohl entgeht. Sie empfiehlt Kundinnen und Kunden, entweder mit Bargeld zu bezahlen oder mit der Postcard oder Superpunkten.

