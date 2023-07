Diebstahl bei der Fondation Beyeler – Kassiererin soll fast eine Million Franken abgezweigt haben Nächsten Mittwoch steht eine Frau vor Gericht, der vorgeworfen wird, über einen Zeitraum von elf Jahren beim Billettverkauf systematisch in die eigene Kasse gewirtschaftet zu haben. Markus Wüest

Besucherinnen und Besucher im Eingangsbereich der Fondation Beyeler. Foto: Mathias Leemann

Wer sich unrechtmässig bereichern will, muss nicht zwingend den grossen Coup landen. Auch wer über einen längeren Zeitraum konstant kleinere Beiträge in die eigene Kasse fliessen lässt, kann zu viel Geld kommen. Am nächsten Mittwoch wird vom Strafgericht Basel-Stadt einer Frau den Prozess gemacht, die genau diese Masche verfolgte.