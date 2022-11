Argentinien unterliegt Saudiarabien – Katar erlebt eine der grössten Sensationen der WM-Geschichte Lionel Messi und Argentinien waren angetreten, um den WM-Titel zu gewinnen. Sie scheitern zum Auftakt an Saudiarabien. Samuel Waldis

Mit diesem Schuss bezwingt Saudiarabien Argentinien: Salem al-Dawsari erzielt das 2:1. Video: SRF

Als die 87. Minute lief, da zeigte sich, wie viel für Argentinien auf dem Spiel stand: Saudiarabien hatte den Ball aus dem Spiel befördert, um einen Kollegen zu behandeln. Nach dem Einwurf brach Argentinien mit der Gepflogenheit, den Ball dem Gegner zurückzuspielen – eigentlich eine eiserne Regel. In dieser Szene zeigte sich, wie gross die Anspannung der Argentinier in diesem Moment war: im Angesicht einer der grössten Niederlagen ihrer Länderspielgeschichte.

Mit 1:2 verliert Argentinien also den Auftakt in diese WM. Damit hat das Turnier in Katar nach den Skandalen um «One Love» und Menschenrechte auch seinen ersten sportlichen Schocker. Denn mit einem Sieg Saudiarabiens hatte nun niemand rechnen dürfen: Das Team des französischen Trainers Hervé Renard besteht ohne Ausnahme aus Spielern, die in der heimischen Saudi Pro League engagiert sind.

Diese Liga spielt gleich hinter den Grenzen zu Katar. Für Saudiarabien ist die WM also eine Art Heimspiel. 88’000 Menschen waren im ausverkauften Lusail-Stadium zugegen. Ihre Kleider tauchten die Rampen in das Grün, das für den Islam steht, und das Weiss des Thawb, der traditionellen arabischen Kleidung. Dass die Argentinier derart wenig Farbe zu dieser Begegnung beisteuerten, ist aus ihrer Sicht nicht nur eine Enttäuschung. Sondern möglicherweise auch das Ende eines Traums.

Messis Chancen auf den WM-Titel schwinden

Die Argentinier waren angetreten, um diese WM zu gewinnen. Das Team war seit 36 Spielen ungeschlagen und auf dem Weg, Italiens Weltrekord von 37 Spielen ohne Niederlage zu brechen. Auch wegen dieser Serie geisterte seit Monaten die Meinung durch das Land, dass es sich um eine der besten Auswahlen seit Jahren handelt. Eine Auswahl, mit der Lionel Messi doch noch den Weltmeistertitel gewinnen könnte. Der Angreifer von Paris Saint-Germain hatte vor dem Turnier klargemacht, dass Katar seine letzte WM sei.

Abgang eines Grossen: Können sich Lionel Messi und Argentinien von dieser Niederlage erholen? Foto: Luca Bruno/Keystone

Mit dieser Niederlage wird nur schon das Weiterkommen in der Gruppe C zur grossen Aufgabe. Polen und Mexiko warten als weitere Gegner, Teams, die weit stärker sind als Saudiarabien. Und trotz der Niederlage: Auch Argentinien war diesem Saudiarabien überlegen.

Messi erzielte in der zehnten Minute per Elfmeter das 1:0. Er ist damit nach Pelé, Uwe Seeler, Miroslav Klose und Cristiano Ronaldo der fünfte Spieler, der an vier Weltmeisterschaften ein Tor erzielt hat. Zehn Minuten später wurde Messis 2:0 aberkannt, weil er im Abseits stand. Bis zur Halbzeit zählten auch zwei Treffer von Lautaro Martinez nicht, ebenfalls wegen Abseits.

In diesem Moment ist noch alles in Ordnung: Lionel Messi hat eben per Elfmeter das 1:0 erzielt. Foto: Mohamed Messara (Keystone)

Die Szenen zeigten, wie überlegen die Argentinier waren. Doch die Tore erzielte nur noch der Gegner: Kurz nach der Pause glich Saleh al-Shehri aus, in der 53. Minute erzielte Salem al-Dawsari das 2:1.

Kommt Saudiarabien zum zweiten Mal nach 1994 weiter?

Gegen Ende drosch Saudiarabien den Ball nur noch aus der eigenen Hälfte. Und ihnen kam sogar gelegen, dass in der 95. Minute Aussenverteidiger Yasser al-Shahrani vom Knie des Goalies so brutal getroffen wurde, dass die TV-Kamera die Behandlung nur aus der Totalen zeigte. Zu gross muss die Angst der Regisseure gewesen sein, dass sich hier eine Tragödie abspielen könnte.

Minuten später stand al-Shahrani wieder und Argentinien durfte kurz hoffen. Nochmals hatte Messi eine Chance per Kopf, er vergab sie. Und so endete die Partie in der 14. Minute der Nachspielzeit: mit einer der grössten Sensationen der WM-Geschichte. «Clarin», die wichtigste argentinische Zeitung, titelte: «Saudiarabien wirbelte und überraschte die Welt». Zum ersten Mal seit 1930 verlieren die Argentinier ein WM-Spiel, nachdem sie in der Pause geführt hatten. Diese Niederlage ist vergleichbar mit den WM-Niederlagen Italiens gegen Südkorea (2002) und Nordkorea (1966).

Saudiarabien darf nach diesem Sieg sogar hoffen, zum zweiten Mal nach 1994 (USA) die Vorrunde zu überstehen. Und Nachbar Katar dürfte sich mitfreuen. Auch, weil aus seiner Sicht zum ersten Mal der Fokus auf einem Fussballspiel lag.

Samuel Waldis schreibt für Tamedia und andere. Mehr Infos @samswald

