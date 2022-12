Europäische Union – Katars grösste Fürsprecherin – von Katar bezahlt? Das Europaparlament wird von einem schweren Korruptionsskandal erschüttert. Vizepräsidentin Eva Kaili sitzt in Haft – und viele Spuren führen nach Italien. Josef Kelnberger aus Brüssel Oliver Meiler aus Rom

Ging mit ihrer flammenden Rede über die WM in Katar in die Parlamentsgeschichte ein – nun sitzt sie in Haft: Die Vizepräsidentin des Europaparlaments, Eva Kaili. (7. Dezember 2022.) Foto: Eric Vidal (AFP)

Eva Kaili ahnte wohl nicht, dass sie mit ihrer Rede in die Parlamentsgeschichte eingehen würde, als sie am 21. November dieses Jahrs so überaus schwungvoll ans Pult des Europaparlaments in Strassburg trat. Es ging um die Fussball-Weltmeisterschaft in Katar, das Parlament bereitete eine Resolution vor, und der überwältigende Teil des Hauses verurteilte dieses Turnier. Vor allem die linke Seite des Hauses sprach von «Schande» angesichts der Menschenrechtsverletzungen in Katar. Nicht aber die Sozialdemokratin Eva Kaili, 44, eine Vizepräsidentin des Hohen Hauses.