Abo Analyse von Satellitenbildern – Katars «klimaneutrale WM» ist eine Fata Morgana Der Wüstenstaat verspricht das «erste grüne Turnier». Berechnungen mithilfe von Satellitendaten sagen etwas anderes. Eine visuelle Recherche.

Katar hat für die WM eine neue Stadt aus dem Wüstenboden gestampft, inklusive künstlicher Insel: Blick auf Lusail mit dem Stadion im Hintergrund. Foto: Christopher Pike (Bloomberg via Getty Images)

Die Fussballweltmeisterschaft in Katar will neue Massstäbe setzen: Sie ist die mit Abstand teuerste der Geschichte, wird erstmals in einem Golfstaat, aber dafür nicht im Sommer ausgetragen – und soll laut dem Gastgeber und der Fifa auch das «erste klimaneutrale Turnier» werden. Ist das in einem Land, das zu einem Grossteil aus Wüste besteht, überhaupt möglich?