Mehrkämpferin gewinnt Schweizer Meisterschaft – Katelyn Adels steiler Aufstieg Die Dietlikerin wird an den Mehrkampfmeisterschaften in Hochdorf Schweizer Meisterin in der Kategorie U20. Neben diesem Titel gehört Katelyn Adel seit Kurzem auch der Schweizer Pass. Jörg Greb

Im Speerwerfen lief es plötzlich nicht mehr rund: Katelyn Adel blieb 1.59 Meter unter ihrem Bestwert. Den Titel holte sie sich trotzdem souverän. Foto: Peter Mettler (athletix.ch)

Das Staunen wäre noch grösser gewesen, wäre der traumhafte Lauf am Schluss nicht ein bisschen ins Stottern gekommen. Katelyn Adel befand sich nach dem ersten Tag und vier Disziplinen des Siebenkampfes bei den U20 nicht nur klar auf Gold-Kurs, sondern ebenso auf dem Weg zu einer weiteren, herausragenden neuen persönlichen Bestleistung – zu einem letzten Exploit am Ende einer enorm langen, erfolgreichen und kräftezehrenden Saison. Doch dann blieb die 19-jährige im Weitsprung mit 5,57 m 43 Zentimeter unter ihrem Bestwert, im Speerwerfen mit 37,00 m waren es 1,59 Meter. «Ich war perplex, wie so etwas hatte passieren können», sagte sie hinterher.