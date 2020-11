Katze aus Höri – Kater Rocky wird seit Hausbrand vermisst Ende Oktober brannte ein über 200-jähriges Bauernhaus in Höri komplett nieder. Die

frühere Bewohnerin Anna Di Fonzo sucht seither ihren getigerten Kater Rocky. Barbara Stotz Würgler

Anna Di Fonzo sucht seit dem Hausbrand in Höri ihren Kater Rocky. Foto: Barbara Stotz Würgler

Jeden Tag kehrt Anna Di Fonzo an den Ort zurück, wo sie zusammen mit ihrer Familie zwölf Jahre lang gelebt hat. Vom Riegelhaus an der Wehntalerstrasse 41 ist jedoch nicht mehr viel übrig. Es brannte in der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober komplett nieder. Alle neun Bewohnerinnen und Bewohner schafften es gerade noch rechtzeitig, das Gebäude zu verlassen. Mit grosser Eigeninitiative und Unterstützung der Gemeinde Höri haben sie rasch neue Wohnungen beziehen können.

Seit kurzem wohnen Anna Di Fonzo, ihre Eltern, ihr Bruder sowie ihr Lebenspartner in Oberhöri. Dennoch ist die Familie noch nicht komplett: Rocky, der getigerte zehnjährige Kater, wurde zwar in der Brandnacht noch draussen gesichtet, doch dann verliert sich seine Spur. «Ich träume jede Nacht davon, dass ich Rocky wiederfinde», berichtet Anna Di Fonzo. Die 23-Jährige ist vom Erlebten noch sichtlich gezeichnet und befindet sich in ärztlicher Behandlung. Umso mehr vermisst sie ihr Büsi, das sie seit ihrem 13. Lebensjahr begleitet hat.