Menschen im Unterland – Kathrin Haab, Gemüsegärtnerin aus Bachs Sie ist Gemüsegärtnerin aus Leidenschaft. Ihr Hobby pflegt Kathrin Haab neben den Aufgaben auf dem Mutterkuh- und Ackerbaubetrieb. Patrick Gutenberg

Kathrin Haab pflegt ein aufwendiges Hobby, das aber einen schönen Ertrag abwirft. Foto: Patrick Gutenberg

Kathrin Haab liebt das Gemüse aus ihrem Garten in Bachs. Frühmorgens schweift ihr Blick über die zwei tennisplatzgrossen Parzellen, auf denen Salate, Kräuter, Rüebli, Kohlrabi, Artischocken und vieles mehr wachsen. Die 39-jährige Bachserin baut alles ohne Chemie an. «Der Boden muss locker bleiben, schweres Gerät hat auf meinen Parzellen wenig zu suchen, vieles geht von Hand», sagt die Landwirtin und streicht über die hellgrünen Fenchelblätter. Mit ihrem Vater teilt sie sich die Arbeit auf dem Hof, bei der Mutterkuhhaltung und beim Ackerbau. Den Gemüsegarten bestellt sie allein.

Samstags ist sie regelmässig mit ihren Produkten auf dem Bruppacher Markt in Zürich anzutreffen: «Ich bin ein Bindeglied zwischen Produzentinnen und Konsumenten, der Kundenkontakt liegt mir am Herzen.» Seit Anfang des Jahres beliefert sie auch Restaurants in der Region. Und wie charakterisiert sie sich selbst im Vergleich zum Gemüse? – «Wenn ich ein Gemüse wäre, dann wäre es die wilde Bohne, denn sie kommt jedes Jahr wieder, egal, wie oft es regnet.»

