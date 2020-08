Wahlen in Regensberg – Katrin Reiter übernimmt Präsidium der Primarschule Regensberg Katrin Reiter übernimmt das Präsidium der Primarschulpflege Regensberg. Matthias Reetz zieht für Lubos Pek in den Gemeinderat. Astrit Abazi

Katrin Reiter ist neben ihrer Tätigkeit in der Schulpflege selbst Primarschullehrerin in Buchs. Foto: PD

Regensberg hat es einfach bei der Wahl seiner Behörden: Ein Sitz im Gemeinderat sowie zwei Sitze in der Primarschulpflege wurden in stiller Wahl besetzt. Neu im Gemeinderat ist Matthias Reetz, der den zurücktretenden Lubos Pek ersetzt. In der Primarschulpflege findet dagegen eine kleine Rochade statt: Das Präsidium hat nun das bisherige Mitglied Katrin Reiter inne, neu zieht Simona Ciuccio ein.