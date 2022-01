Vignette 2022 – Kaufen, kratzen, kleben Wer ab nächstem Dienstag ohne 22er-Vignette auf der Autobahn erwischt wird, zahlt 200 Franken Busse. Im Unterland knapp di etwas zu kleben. Florian Schaer

Altes Jahr runter, neues Jahr rauf – übers Wochenende bleibt noch Zeit, die Vignette 2022 nicht nur zu kaufen, sondern auch anzubringen. Foto: Francisco Carrascosa

Am linken Rand der Windschutzscheibe oder hinter dem Rückspiegel, von der Innenseite her und auf keinen Fall unter dem Tönungsstreifen – so muss die neue Autobahnvignette 2022 in der Farbe Violett metallic angebracht werden. Und zwar allerspätestens bis am kommenden Dienstag. Es sei denn, man hat Militärkennzeichen, fährt ein Blaulichtfahrzeug oder aber ein «ausländisches Regierungsfahrzeug in offizieller Mission».