Live: GC - FC Lugano – GC ist endlich im Spiel angekommen

14'

Jetzt aber: Riesenchance für Lugano. Nach einer Flanke kommt Maric zum Kopfball – und sein Teamkollege Custodio schafft am hinteren Pfosten das Kunststück, den Ball mit dem Kopf nur zu streifen und so nicht im Tor unterzubringen. In dieser Szene kein Tor zu erzielen war fast schwieriger, als zu treffen. Offside wäre es übrigens nicht gewesen.