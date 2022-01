Freitag ist nicht mehr «Abfalltag» – Kehrichtsäcke in Wallisellen bleiben liegen Der Haushaltkehricht in Wallisellen wird neu nicht mehr freitags, sondern – je nach Wohnquartier – mittwochs oder donnerstags abgeholt. Gemerkt haben das nicht alle. Alexander Lanner

Wallisellen am Freitag, 7. Januar 2022: Wie ein Augenschein beweist, hat nicht die gesamte Bevölkerung mitbekommen, dass der Abfall nicht mehr freitags eingesammelt wird. Foto: Daniela Schenker

Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Stehen Veränderungen an, dauert es oft eine Weile, bis diese in den Köpfen der Betroffenen angekommen sind. Ein aktuelles Beispiel für diese Volksweisheit liefert Wallisellen. Per 2022 wurde die Sammlung des Haushaltkehrichts neu geregelt. War bis anhin der Freitag auf dem gesamten Gemeindegebiet der «Abfalltag», kommt es nun darauf an, wo in Wallisellen man wohnt. Denn die Gemeinde ist neu in zwei Zonen aufgeteilt. Im östlichen Teil befindet man sich in der «Zone Blau», im Westen in der «Zone Gelb». Geteilt werden die beiden Gebiete durch die Alte Winterthurerstrasse, die Weststrasse und die Bahnlinie der S14. Neu dürfen die «Blauen» ihre Kehrichtsäcke jeweils am Mittwoch an den Strassenrand stellen, die «Gelben» am Donnerstag.