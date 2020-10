Pausenfazit - Der ZSC führt verdient nach 20 Minuten

Etwas mehr als 20 Sekunden - so lange dauerte es am heutigen Abend, bis im Hallenstadion das erste Mal die Tor-Sirene aufheulte. Roe kurvte nach dem ersten Bully hinter das Davoser Tor, legte auf Chris Baltisberger, der im Slot alleine gelassen wurde, und schon stand es 1:0 für den ZSC.

Nur fünf Minuten später musste Sandro Aeschlimann im Davoser Tor bereits ein zweites Mal hinter sich greifen. Dieses Mal war es Prassl, der einen Schuss von Phil Baltisberger unhaltbar ablenkte.

Auch danach powerte der ZSC weiter, konnte aber kein weiteres Mal reüssieren. Die Davoser ihrerseits kamen mit der Zeit zwar etwas besser in die Partie, schlussendlich fehlte bis jetzt allerdings die Durchschlagskraft. Die Führung der Zürcher geht deshalb klar in Ordnung. War ihr Auftritt in diesen ersten 20 Minuten doch deutlich abgeklärter und souveräner. Die Bündner hingegen müssen eine Reaktion zeigen, wollen sie heute noch Punkte mitnehmen aus Zürich.