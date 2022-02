IS-Anführer getötet – Bidens Schlag verpufft im Wahlkampf Beim Angriff einer US-Sondereinheit ist der Kopf des IS ums Leben gekommen. Einen Bin-Laden-Moment kann Joe Biden damit jedoch nicht feiern. Fabian Fellmann aus Washington , Thore Schröder aus Bagdad

Das teilweise zerstörte Haus in Atmeh, in dem sich IS-Anführer Abu Ibrahim al-Hashimi al-Kuraishi versteckt hatte. Foto: Ghaith Alsayed (AP, Keystone)

Joe Biden klang beinahe wie George W. Bush, als er am Donnerstagmorgen in Washington triumphierend an das Pult mit dem Siegel des Präsidenten der Vereinigten Staaten trat. «Die Operation der vergangenen Nacht hat einen wichtigen Terroristenanführer vom Schlachtfeld entfernt, und sie hat eine starke Botschaft an Terroristen in der ganzen Welt geschickt: Wir werden euch jagen und finden», sagte Biden.