Lagerverbot wegen Corona – Kein Ersatzprogramm für Unterländer Skilager Die Schulen im Unterland werden wohl erst nächstes Jahr wieder Schneesportlager durchführen können. Auch Anlässe im Sommer stehen womöglich vor dem Aus. Astrit Abazi

Viele Schulen haben bereits Lagerhäuser für die nächste Skisaison reserviert. Foto: Kurt Heuberger (Archiv)

Die Sportferien könnten dieses Jahr für viele Schülerinnen und Schüler aus dem Unterland ein tristes Erlebnis werden. In einigen Gemeinden, so zum Beispiel in Bülach, beginnen diese bereits in zwei Wochen. Ob die Kinder und Jugendlichen diese tatsächlich geniessen können, ist aber fraglich: Die meisten Skilager wurden bereits im November abgesagt. Opfikon hatte noch früher gehandelt und im Oktober die Reservationen für die Lagerhäuser storniert. Für die wenigen Schulen, die ausharrten, ist nun auch die letzte Hoffnung erloschen: Im gesamten Kanton Zürich gilt bis Ende Februar ein Lagerverbot.