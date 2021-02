Jonuzi im FC Bassersdorf schon weg – Kein Geld – Ausnahmespieler verlässt Klub Neben Habil Jonuzi verlassen auch Albin Ukaj, Donart Salihi und Dennis Achempem den Unterländer Verein. Drei Spieler bleiben trotz anderem Angebot. Markus Wyss

2008 trug Habil Jonuzi das weissrote Dress des FC Winterthur U21. Das Leibchen des FC Bassersdorf wird der heute 30-jährige, ehemalige Challenge-League-Akteur, nie überstreifen. Foto: Nicole Osta

Die Freude im FC Bassersdorf war vor fünf Wochen gross, als die vier Spieler Habil Jonuzi (30), der schon in der Challenge League um Punkte gekämpft hat, Albin Ukaj (19-jährig, Stürmer, ehemals Junior bei GC), Donart Salihi (20, defensives Mittelfeld, ehemals Junior bei GC) und Dennis Achempem (23, Verteidiger, kam zweimal im Promotion-League-Team von YF Juventus zum Einsatz) zu Bassersdorf in die Gruppe 6 der 2. Liga interregional gewechselt waren. Der letzte Verein des Quartetts war YF Juventus. Dort kickten sie in der regionalen 2. Liga.

Jetzt sind die vier aber schon wieder aus dem Unterland verschwunden. Ende Februar schliesst das Transferfenster in der Amateurliga, zu der die 2. Liga interregional gehört. Deshalb ist in dieser Woche nochmals viel Bewegung in die Wechseltätigkeiten gekommen.