Champions League – Kein Grund zur Überheblichkeit für den FCZ In der Qualifikation trifft der FCZ auf das durchaus unangenehme Karabach. Thomas Schifferle

«Wir müssen als Mannschaft sehr gut funktionieren»: FCZ-Trainer Franco Foda (3. von rechts) redet am Samstag in Bern vehement auf seine Spieler ein. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Viermal durfte der FCZ bislang Anlauf nehmen, sich für die Champions League zu qualifizieren. 2006, 2007 und 2011 scheiterte er, an Salzburg, Besiktas Istanbul und Bayern München. Einmal setzte er sich gegen Maribor und Ventspils durch und feierte den Einzug in die Gruppenphase mit den Spielen gegen Real, Milan und Marseille.

Heute Dienstag, 18 Uhr Schweizer Zeit, macht er sich in Baku auf zum fünften Versuch. Der Gegner heisst Karabach FK, und weil das kein Name ist, der ausserhalb Aserbeidschans Strahlkraft entwickeln würde, schon gar nicht in der Schweiz, besteht leicht die Gefahr, ihn zu unterschätzen. Grund dazu besteht nicht. Karabach schaltete in der ersten Qualifikationsrunde immerhin Polens Meister Lech Posen mit einem 5:1 im Heimspiel aus.

Karabachs Erfolgsbilanz

Der Club stammt eigentlich aus Agdam. Als aber nach dem Zerfall der Sowjetunion Anfang der Neunzigerjahre ein Krieg zwischen Aserbeidschan und Armenien um die Region von Berg-Karabach ausbrach, wurde sie komplett zerstört. Die Fussballer flüchteten nach Baku und sind inzwischen die Nummer 1 im Land, sie gewannen acht der letzten neun Meisterschaften.

Seit 2014 sind sie auch Jahr für Jahr in der Gruppenphase eines europäischen Wettbewerbs vertreten, allein sechsmal in der Europa League, letztes Jahr in der Conference League als Gegner des FC Basel und als Höhepunkt 2017 in der Champions League, als sie mit zwei Unentschieden gegen Atletico Madrid verblüfften. Karabach ist dank dieser Präsenz in der Uefa-Rangliste auf Position 65 zu finden, deutlich vor dem FCZ, der Nummer 127.

Unter der Führung von Trainer Qurban Qurbanov, schon seit 2008 im Amt, heissen die treibenden Kräfte Ibrahima Wadji und Kady. Der Senegalese Wadji und der Brasilianer Kady stehen für eine recht bunte Mannschaft mit Spielern auch von den Kapverden, aus Kolumbien, Frankreich, Spanien oder Montenegro.

Fodas Appell

FCZ-Trainer Franco Foda berichtet von einem «sehr spielstarken und sehr stabilen» Gegner. Das sollte schon einmal als Warnung reichen. Fodas Botschaft heisst: «Es gilt einfach zu performen. Wir müssen als Mannschaft sehr gut funktionieren, um Spiele für uns zu entscheiden.» Das sagte er noch letzte Woche, auch mit Blick auf den Saisonstart bei YB, der endete dann mit einem Einbruch 0:4.

Das Rückspiel gegen Karabach findet nächsten Mittwoch im Letzigrund statt. Danach geht es für den FCZ europäisch gleich weiter. Zieht er in die 3. Champions-League-Qualifikationsrunde ein, heisst der Gegner am 2./3. und 9. August Ferencvaros Budapest oder Slovan Bratislava. Bleibt ihm ein Platz in der Europa-League-Qualifikation, trifft er am 4. und 11. August auf Linfield Belfast oder Bodö/Glimt.

