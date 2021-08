Lärmschutz in Neerach – Kein Interesse an Schallschutzfenstern in Neerach Der Kanton will im Norden von Neerach ein Lärmschutzprojekt realisieren. Dieses wurde ursprünglich um 10 Jahre verschoben. Astrit Abazi

Im Ortsteil Riedt hat der Kanton bereits eine Million Franken Lärmschutzmassnahmen ausgegeben. Foto: Reto Oeschger

Die Baudirektion des Kantons Zürich will im nördlichen Teil von Neerach Lärmschutzmassnahmen durchführen. Pläne dazu gibt es bereits seit knapp einem Jahrzehnt, im Ortsteil Riedt wurden diese auch bereits umgesetzt. Pläne für das Teilgebiet «Neerach Nord» musste der Kanton allerdings wegen sanierungstechnischer Absprachen mit der Flughafen Zürich AG zurückstellen. Eigentümerinnen und Eigentümern von betroffenen Liegenschaften stehen finanzielle Erleichterungen für Schallschutzfenster zu – davon Gebrauch machen will aber scheinbar niemand.

Gemäss Umweltschutzrecht müssen dort, wo Immissionsgrenzwerte überschritten werden, lärmtechnische Sanierungen vorgenommen werden. Wird der Lärm von Staatsstrassen verursacht, ist der Kanton verpflichtet, ein Lärmsanierungsprojekt zu erstellen. Dies ist auch in Neerach der Fall: Mehrere Staatsstrassen führen durch die Gemeinde, deren Verkehr verursacht stellenweise so viel Lärm, dass an vereinzelten Gebäuden die Grenzwerte überschritten werden.