Clean-up-Day – Kein Müll blieb unentdeckt Der Rotary Club mit Standort am Circle Flughafen hat am 17. September das wunderschöne Naturschutzgebiet rund um den Flughafen Kloten gesäubert.

Rund um den Flughafen kam einiges an Müll zusammen. Foto: PD

Bei leichtem Nieselregen hat der Rotary Club hinter dem Flughafen Zürich am Parkplatz P17 in dem Naherholungsgebiet die Aufräumaktion in Angriff genommen. Zehn Mitglieder des Rotary Clubs Zürich Circle International und Zürich Flughafen haben Businessanzug gegen Gummistiefel getauscht und die Ufer des wunderschönen Flusses Himmelbach gereinigt. Überraschenderweise haben sie alle Abfallsäcke mit mehr altem Plastik gefüllt als erwartet. Unter anderem kamen Plastikflaschen, Hundespielzeug, Nuggis, Zahnbürstli, leere Verpackungen, ein Fussball und alte Verkehrsschilder zusammen. Die Teilnehmenden haben sich als grossartige Müllfischer und Mülldetektivinnen entpuppt. Nichts blieb unentdeckt.

Pünktlich um 12 Uhr konnten sie Klotens Stadtpräsident René Huber die stolzen Fundstücke überreichen. Er hat sich im Namen der Stadt Kloten für das Engagement des Rotary Clubs herzlich bedankt und war sichtlich erleichtert, dass nicht noch mehr Müll gefunden wurde.

red

