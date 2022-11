Herbst heisst Hochbetrieb im Kispi. Doch dieses Jahr ist es noch schlimmer als sonst. Foto: Reto Oeschger

Es war an einem Mittwoch in diesem Oktober. Die sechsjährige Hannah atmete schwer und bekam doch nicht genug Luft. Ihre Eltern kannten das Phänomen, Hannah hatte schon zweimal einen solchen Anfall gehabt als Reaktion auf ein Virus. Am Morgen waren sie bereits beim Kinderarzt gewesen, bis zum Abend verschlechterte sich der Zustand deutlich.