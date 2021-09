Leichtathletik: Aus in Bellinzona – Kein Schlussbouquet für Jonas Raess Im 1500-Meter-Lauf an der Gala de Castelli in Bellinzona muss sich der Olympia-Teilnehmer vom LC Regensdorf einer Erkältung beugen und gibt auf. Jörg Greb

Jonas Raess (hier nach seinem olympischen 5000-Meter-Lauf in Tokio) ging in Bellinzona die Luft aus. Foto: Laurent Gillieron

Gerne hätte Jonas Raess die Saison mit einem Coup abgeschlossen. Diesen landen wollte der 5000-Meter- Olympia-Teilnehmer aus Langnau am Albis, der für den LC Regensdorf startet, an der Gala dei Castelli in Bellinzona auf seiner Unterdistanz 1500 Meter. Er scheiterte. Der Grund: eine Erkältung, die sich der 27-Jährige zwei Tage vor dem Meeting zugezogen hatte.

«Ich habe es probiert und alles versucht, musste im Rennen aber schnell realisieren: Die Atemwege machen zu, und die Luft fehlt», sagte er danach. Die Folge: Er kapitulierte und brach das Rennen ab. Es war das letzte einer eindrücklichen Saison mit der erstaunlichen Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele in Tokio und einer starken neuen Bestleistung (13:15,91 Minuten) gewesen. Mit dem Rennen in Bellinzona verabschiedete er sich die wohlverdiente Saisonpause.

Yirga im B-Final

Noch nicht ganz so weit ist es für Nahom Yirga. Der 400-Meter-Hürdenläufer aus Bassersdorf tritt am Wochenende mit seinem Verein LC Zürich zur Schweizer Vereinsmeisterschaft an. In Bellinzona lief er mit 52,20 Sekunden seine viertbeste Marke der Saison. Seine Bestzeit verfehlte er als Sechtsplatzierter im B-Final um 51 Hundertstel.

