Leon und die Brunnen-Challenge – Kein Weltrekord für Bachenbülach Sechstklässler Leon Hänni hat mit seiner Suche nach dem brunnenreichsten Dorf viele Reaktionen ausgelöst. Der inoffizielle Sieger steht nun fest. Daniela Schenker

Trogen hat nicht nur einen Landsgemeindeplatz, sondern auch rekordverdächtig viele Brunnen. Foto: PD

Sechstklässler Leon Hänni hat sich in der Zeit des Fernunterrichts mit den Brunnen in seinem Wohnort beschäftigt. Sein Fazit: In seiner Gemeinde kommen auf jeden Brunnen nur gerade 209 Einwohner. Rekordverdächtig, vielleicht sogar weltrekordverdächtig, vermutet der 14-Jährige in seinem selber produzierten Video.