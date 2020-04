Parkiert auf dem Militärflugplatz in Dübendorf statt im Flugbetrieb an den Docks in Kloten steht ein Teil der Swiss-Flotte seit Wochen am Boden. Die weitgehend ausbleibende Geschäftstätigkeit der absolut grössten Airline am Standort Zürich wird die Flughafenstadt Kloten in den Büchern schmerzhaft zu spüren bekommen.

Foto: Keystone