Wahlen in Kloten – Keine Corona-Schwurbler-Listen – nur bewährte Parteien in Kloten am Start Die Parlamentswahlen in der Flughafenstadt sind eröffnet. Um die 32 Sitze kämpfen 159 Kandidierende aus sieben Parteien – neue Gruppierungen sind nicht dabei. Christian Wüthrich

Eine Klotener Parlamentsdebatte im Stadtsaal am Schluefweg, als wegen der Pandemie Abstandsregeln galten, aber noch keine Masken Einzug hielten. Hier hatte man bereits auf eine Sitzordnung mit Einzeltischen umgestellt. Archivbild: Christian Wüthrich

Wie die politischen Kräfteverhältnisse im Klotener Gemeinderat – in diesem Fall die Legislative und ein Stadtparlament – für die nächsten vier Jahre verteilt sein werden, bestimmen die Wahlberechtigten am 27. März. Hierfür steigen alle sieben bisher im Ratssaal am Schluefweg vertretenen Parteien erneut ins Rennen.