EVP-Motion unterstützt – Keine E-Zigaretten für Jugendliche Elektronische Zigaretten sollen sonstigen Tabakrauchwaren rechtlich gleichgestellt werden, verlangt der Zürcher Kantonsrat. Matthias Scharrer

Im Dampf von E-Zigaretten gibt es krebserregende Stoffe, hält der Zürcher Regierungsrat fest. Foto: Keystone

Was für herkömmliche Zigaretten gilt, soll künftig im Kanton Zürich auch für nikotinhaltige E-Zigaretten gelten: Punkto Jugendschutz, Werbeeinschränkungen und Passivraucherschutz seien sämtliche nikotinhaltigen Produkte mit Ausnahme von Medikamenten in Zukunft gleich zu behandeln, beschloss der Kantonsrat am Montag. Mit den Stimmen von FDP, SP, EVP, Grünen, GLP und AL unterstützte er eine entsprechende EVP-Motion. Die SVP sprach sich dagegen aus, die CVP enthielt sich der Stimme.