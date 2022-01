Hoher Besuch in Basel - Keine Extrawurst mehr für die Schweiz

Herr Flügger, Herr Journès, Sie haben am vergangenen Dienstag gemeinsam die Basler Regierung besucht. Was war der Anlass des Besuchs?

Michael Flügger: Wir feiern jährlich den Élysée-Vertrag, der am 22. Januar 1963 geschlossen wurde. Dabei überlegen wir, was wir zusammen tun können, um das zu manifestieren. In diesem Jahr fanden wir es sehr schön, ins Dreiländereck zu fahren zu einem gemeinsamen Besuch in Basel.