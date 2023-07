Viel Kerosin für Kampfjets – Trotz Umwelt-Versprechen fliegt die Luftwaffe nicht weniger Die Flugstunden gehen seit Jahren nicht zurück, der Treibstoffverbrauch sinkt kaum. Und auch die vielen Flüge der Armee mit den Bundesratsjets werfen Fragen auf. Roland Gamp Christian Brönnimann Svenson Cornehls

«Auf gutem Weg»: Die Luftwaffe – hier eine F/A-18 hoch über Meiringen – will Treibstoff einsparen. Foto: Simon Glauser

Das Versprechen liegt einige Jahre zurück. Doch es ist der Schweizer Luftwaffe offenbar so wichtig, dass es nach wie vor auf ihrer Website prangt: Ab 2010 werde man Pilotenanwärter nicht mehr im Tiger-Kampfjet trainieren, sondern in einer Propellermaschine. «Diese bislang weltweit einzigartige Ausbildungskonfiguration ist nicht nur kostensparender, sie reduziert auch den Treibstoffverbrauch um das Neunfache und die Schadstoffemissionen insgesamt um das Zehnfache.» Zudem wolle man die Zahl der Flüge drosseln, indem man vermehrt Simulatoren einsetze.

Solche Massnahmen sind nötig, will die Armee ihre Klimaziele erreichen. Doch nun zeigen Recherchen: Eine massive Reduktion der Flüge und Emissionen, wie man sie sich einst erhoffte, blieb aus. 29’588 Flugstunden verzeichnete die Luftwaffe im letzten Jahr. 2009, also vor der Umstellung auf die umweltfreundliche Ausbildung, waren es 29’746. Das ergibt eine Abnahme von 0,5 Prozent.

Die Luftwaffe verbraucht etwa 2 von 100 Litern Kerosin, die in der Schweiz getankt werden.

Die Armee gibt auf Anfrage dennoch an, die Umstellung der Ausbildung auf Propellermaschinen sei gelungen. Der Ausstoss an Schadstoffen beim ehemaligen Schulungs-Jet «F-5 E/F Tiger» konnte laut einem Sprecher «massiv reduziert werden». Und auch beim Kampfflugzeug «F/A-18» zeige sich ein Abwärtstrend.

Nur scheinen andere Flugzeugtypen umso mehr zum Einsatz zu kommen. Der gesamte Kerosinverbrauch der Luftwaffe ging seit 2009 lediglich um 7 Prozent zurück. Er belief sich zuletzt auf 41,2 Million Liter. Das bedeutet: Die Luftwaffe verbraucht etwa 2 von 100 Litern Kerosin, die in der Schweiz getankt werden.

Deutlich schneller geht es bei der zivilen Luftfahrt vorwärts. «Insbesondere die Flottenerneuerungen in der Schweiz haben über die Zeit zu einer starken Abnahme der CO₂-Emissionen pro Passagierkilometer geführt», heisst es in einem Grundlagenpapier des Bundesamts für Zivilluftfahrt.

Die tieferen Emissionen in der zivilen Luftfahrt sind der Armee zufolge vor allem auf Innovationen bei den Triebwerken zurückzuführen. Bei den Kampfflugzeugen hingegen liege der Fokus «nicht auf dem Triebwerk, das weniger CO₂ emittiert», sagt ein Sprecher. Es gehe eher um Schnelligkeit, reduzierte Sichtbarkeit oder neue Waffensysteme. «Und auch künftig deutet nichts darauf hin, dass in der Triebwerksentwicklung von Kampfflugzeugen bahnbrechende Fortschritte stattfinden werden.»

Mit den Flugzeugen, die eigentlich für die Bundesräte bestimmt sind, fliegt auch die Armee sehr oft.

Trotzdem sei man bezüglich Klimaziel «auf gutem Weg». Der Bund sieht vor, dass die Luftwaffe die durchschnittlichen Emissionen der 2010er-Jahre bis 2030 um 19 Prozent reduziert. Dies will man unter anderem mit der Einführung des neuen Kampfjets «F-35A» erreichen, der einen deutlich tieferen Verbrauch mit sich bringen soll. Aber auch dank nachhaltigem Treibstoff, hergestellt aus nicht fossilen Rohstoffen und mit grüner Energie. Ab Herbst werde man diesen beim Tanken beimischen, heisst es auf Anfrage. (Übrigens: Die Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer scheint beim Fliegen kein schlechtes Gewissen zu haben)

Zusätzliches Kerosin könnte die Armee auch mit den Bundesratsjets einsparen. Was viele nicht wissen: Mit den Flugzeugen, die eigentlich für die Bundesräte und Spitzenbeamten bestimmt sind, fliegt auch die Armee sehr oft. Das zeigt eine Analyse von öffentlichen Flugdaten und bislang unveröffentlichte Zahlen der Armee.

Magistrat oder Militär an Bord? Der Bundesratsjet landet auf dem Flughafen Belp. Foto: Matthias Spicher

Bis Ende letzten Jahres bestand die Flotte der Bundesratsjets aus drei Flugzeugen. Der grösste und luxuriöseste Jet ist ein Dassault Falcon, der zuvor vom Fürsten von Monaco genutzt worden war. Daneben eine ältere Cessna und ein PC-24 vom Schweizer Hersteller Pilatus.

Für Landesregierung und Spitzenbeamte waren die drei Jets in den drei letzten Jahren 2020 bis 2022 während gut 1200 Stunden in der Luft. In der gleichen Periode nutzte die Armee die drei Jets während gut 1800 Stunden für eigene Zwecke. Anders ausgedrückt: In 60 Prozent aller Flugstunden waren die Bundesratsjets gar nicht für den Bundesrat unterwegs, sondern für das Militär.

«Für den Transport unserer VIPs»

Besonders frappant war das Verhältnis beim Pilatus PC-24. Damit flog die Armee in den letzten drei Jahren 750 Stunden. Für die Bundesräte war er hingegen lediglich 87 Stunden in der Luft. Dabei stellte ein Militärpilot den PC-24 bei dessen Einführung anfangs 2019 explizit als Flugzeug vor, «das wir für den Transport unserer VIPs brauchen». Von militärischer Nutzung statt VIP-Transporten, wie es dann tatsächlich meist der Fall war, war damals keine Rede.

In der öffentlichen Flugdatenbank «Open Sky Network» lassen sich für die letzten drei Jahre über 700 einzelne Flüge des PC-24 ablesen. Besonders häufig war die Maschine auf der Route Bern–Lugano oder retour unterwegs, knapp 70-mal. Das ist eine Strecke, die mit Zug oder Auto in rund drei Stunden zu bewältigen ist. Was war der Zweck dieser Flüge?

Es handle sich um «Ausbildungs- und Trainingsflüge» der Piloten, da diese «Lugano regelmässig anfliegen müssen, um dazu berechtigt zu bleiben», schreibt eine Armeesprecherin. Zudem seien es Flüge «zugunsten der Luftwaffe, beziehungsweise deren Detachement im Kosovo». 14 Flüge der Strecke Bern–Lugano seien vom Aussendepartement bestellt worden. Das waren also mutmasslich Flüge, in denen der PC-24 tatsächlich für einen Bundesrat unterwegs war, für den Tessiner Aussenminister Ignazio Cassis.

Ähnlich häufig wurde der PC-24 auch für die Strecke Bern–Dübendorf eingesetzt, die per Zug oder Auto nur eineinhalb Stunden dauert. Die Destination im Ausland, welche die Armee mit dem PC-24 am häufigsten ansteuerte, war Graz. Dorthin war der Bundesratsjet in den letzten drei Jahren 14-mal in militärischer Mission unterwegs. Auch das seien «Ausbildungs- und Trainingsflüge» gewesen, so die Sprecherin. Graz werde aber inzwischen nicht mehr angeflogen.

Generell hält die Armeesprecherin fest, die Bundesratsjets würden «primär» für Regierungsflüge genutzt. Bloss: Auch die Cessna war in den letzten Jahren häufiger für das Militär in der Luft, nämlich in 67 Prozent der Flugzeit. Bei der Falcon waren es 39 Prozent. Gemäss der Armeesprecherin handelt es sich bei den Flügen für das Militär «schwergewichtig um Einsätze für das Kommando Operationen». Diese könnten mit eigenen Flugzeugen «effizienter und sicherer» erfüllt werden, insbesondere «aufgrund der Dringlichkeit (Ersatzteile), Erreichbarkeit (Militärflugplätze, mangelnde Linienverbindung) oder der Art der Güter (vertraulich oder Gefahrengut)».

«Es wirft die Frage auf, ob die Armee zu leichtfertig luxuriöse Transporte für sich beansprucht.» Nationalrätin Priska Seiler Graf

Die Zürcher SP-Nationalrätin Priska Seiler Graf ist Mitglied der Sicherheitspolitischen Kommission (SIK) und der Geschäftsprüfungskommission (GPK). Sie beschäftigt sich also oft mit Fragen rund um die Armee. Die intensive Nutzung der Bundesratsjets durch die Armee erstaunt sie. «Das war mir so nicht bewusst. Es wirft die Frage auf, ob die Armee zu leichtfertig luxuriöse Transporte für sich beansprucht, die nicht unbedingt nötig wären, gerade auf kürzeren Strecken», sagt Seiler Graf und kündigt an: «Ich werde diese Frage in der SIK thematisieren.»

Seit Ende letzten Jahres muss die Armee übrigens auf den PC-24 verzichten. Der Bundesrat hat diesen wieder abgestossen – wegen der geringen Nachfrage seinerseits.

