Iran-Demonstration in Zürich – «Keine Geschäfte mit dem Mullah» Mehrere hundert Menschen haben in der Zürcher Innenstadt friedlich, aber lautstark, gegen das iranische Regime demonstriert. Thomas Hasler

Umrahmt von der alten Flagge Irans mit dem Löwen wollen die Demonstrierenden auch die Erinnerung an die junge Kurdin Mahsa Amini hochhalten. Foto: Boris Müller

Es ist eines von vielen Fotos, das Demonstrierende vor ihre Brust halten an diesem Samstag vor dem Eingang zum Platzspitz: Ein Mann ist mit Handschellen an einen Mast gefesselt. Der Becher mit Wasser ist genau so nahe zu ihm hingestellt, dass er ihn nicht erreichen kann. Der Mann wird sterben – wie viele Dutzend andere auch an diesem blutigen Freitag Ende September in der iranischen Stadt Zahedan, darunter, das zeigen andere Fotos, offenbar auch mindestens zwei achtjährige Mädchen.