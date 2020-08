Entscheid des Bundesgerichts – Keine Gesetzesgrundlage für Verhandlung per Video Das Zürcher Handelsgericht hat die Zivilprozessordnung verletzt, als es Anfang April gegen den Willen einer Partei eine Hauptverhandlung per Videokonferenz durchführte.

Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie erfreuen sich Videokonferenzen – beispielsweise für virtuelle Apéros – zunehmender Beliebtheit. Das Zürcher Handelsgericht hätte – gegen den Willen der Beklagten – Anfang April aber nicht auf dieses Hilfsmittel zurückgreifen dürfen. Themenfoto: Keystone

Die Zivilprozessordnung (ZPO) sieht vor, dass für die Hauptverhandlung die Parteien und die Mitglieder des Gerichts physisch anwesend sein müssen. Dies hält das Bundesgericht in einem am Freitag veröffentlichten Urteil fest. Es bestehe keine gesetzliche Grundlage, um eine Hauptverhandlung gegen den Willen einer Partei per Videokonferenz durchzuführen.

Dies geschah am 7. April auf Geheiss der Vizepräsidentin des Handelsgerichts. Die beklagte Partei lehnte eine Videokonferenz ab und schaltete sich am entsprechenden Tag auch nicht zu. Das Handelsgericht hiess die Klage vollumfänglich gut, wie das Bundesgericht in seinen Erwägungen schreibt.

Gegen das Vorgehen des Handelsgerichts legte die beklagte Partei Beschwerde beim Bundesgericht ein. Dieses stützt die Argumente des Handelsgerichts nicht, mit denen die Videokonferenz begründet wurde.

Die Richterin habe sich nicht auf die ausserordentliche Lage stützen können. Eine Verordnung des Bundesrats, die die Durchführung von Videokonferenzen schliesslich unter gewissen Bedingungen ermöglichte, trat erst am 20. April in Kraft – also nach der Zürcher Verhandlung.

Kein Vorgreifen

Im Entwurf für die Änderung der ZPO ist die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für die Abnahme gewisser Beweise per Videokonferenz vorgesehen. Dieser gesetzgeberischen Entwicklung könne ein Gericht jedoch nicht vorgreifen.

Nicht beantwortet hat das Bundesgericht die Frage, ob Sicherheitsbedenken gegen eine Videokonferenz sprechen. Solche hatte der Anwalt der beklagten Partei geltend gemacht.

Das Bundesgericht hat das Urteil des Handelsgerichts aufgehoben. Dieses muss nun eine rechtskonforme Hauptverhandlung nachholen.

SDA