Aus dem Obergericht Zürich – Keine Gnade für Jeton G. Ein heute 37-jährigen Schweizer wird für mehrfache, teilweise versuchte vorsätzliche Tötung verurteilt. Er hatte 2015 in Richtung zweier Kontrahenten geschossen und einen dabei getötet. Corsin Zander

Zeigt sein Unverständnis über das Urteil des Obergerichts deutlich: Jeton G. am Berufungsprozess. Illustration: Robert Honegger

Jeton G. klopft nervös mit den Fingern aufs Pult, verwirft die Hände, fährt auf dem Bürostuhl hin und her, atmet hörbar durch, lacht hämisch, schaut immer zurück zu seinen Angehörigen, bedeutet ihnen, sie sollen den Saal verlassen (was zwei tun) – und als er am Ende selbst den Gerichtssaal verlässt, schimpft G. so sehr in Richtung des vorsitzenden Oberrichters, dass sein Verteidiger ihm zuruft: «Jetzt heb de Latz, Jeton!»

Der Richter hat soeben sein Urteil verkündet und begründet: Er bestätigt im Wesentlichen das Urteil der Vorinstanz und verurteilt den heute 37-jährigen Schweizer wegen mehrfacher, teilweise versuchten vorsätzlichen Tötung zu einer Freiheitsstrafe von 16,5 Jahren sowie einer Geldstrafe von 15 Tagessätzen à 10 Franken.