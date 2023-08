Lehrermangel im Unterland – Keine Klasse steht bei Schulbeginn ohne Lehrperson da Die Schulen mussten alles geben, um ihre Stellen zu besetzen. Doch jetzt, gut zwei Wochen vor Ende der Sommerferien, sieht es gut aus im Unterland. Andrea Söldi

Wenn am 21. August die Schule wieder beginnt, erwartet sämtliche Unterländer Kinder eine Lehrerin oder ein Lehrer. (Hier Schulanfang 2016 in Weiach.) Archivfoto: Leo Wyden

Für die meisten Kinder ist das neue Schuljahr noch weit weg. Sie geniessen gerade die Sommerferien am Strand, in den Bergen oder in der Badi. Anders sieht es für die Schulverantwortlichen aus: Manche sind noch bis kurz vor Schulbeginn intensiv mit der Suche nach Lehrerinnen und Lehrern beschäftigt. Mitte Mai waren im gesamten Unterland noch 72 Stellen ausgeschrieben – Heilpädagogik und Logopädie ausgenommen. Mittlerweile sieht es danach aus, dass nach den Sommerferien in jedem Klassenzimmer eine Lehrperson stehen wird.