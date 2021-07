Experten über Impfreaktionen – Keine Nebenwirkung, kein Impfschutz? Schüttelfrost, Kopfschmerzen, Fieber: Manche verspüren nach einer Covid-19-Impfung heftige Impfreaktionen – andere hingegen gar nichts. Was sagt das über die Immunantwort und den Schutz aus? Christina Berndt

Vor allem nach der zweiten Corona-Impfung liegen viele Menschen erst einmal flach – aber längst nicht alle. Foto: Sander Koning (Keystone)

Wenn man sich impfen lässt, will man auch gut geschützt sein, das ist ja klar. Allerdings hört man momentan immer häufiger, dass eine Corona-Impfung keineswegs jeden vor Covid-19 bewahrt. Berichte über «Impfversager» und «Durchbruchinfektionen» machen die Runde, und in England ist unter den Delta-Toten zuletzt ein beträchtlicher Anteil an Menschen gewesen, die schon zwei Corona-Impfungen hinter sich hatten.

Wie gut ist man also wirklich geschützt, wenn man seine beiden Impfungen plus die zwei Wochen Wartezeit absolviert hat? Und was ist, wenn man – anders als so viele andere – nach der Impfung kaum Impfreaktionen verspürt hat, nicht einmal Kopfschmerzen? Viele Menschen treibt gerade die Sorge um, ob das womöglich bedeutet, dass ihr Imunsystem nicht gut genug gearbeitet hat.