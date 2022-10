Ermittlungen im Fall Lufingen – Keine neuen Erkenntnisse zu den verletzten Pferden Die Angst vor einem Pferdeschänder beunruhigte die Szene im Juni. Bisher gibt es keine Hinweise auf eine mögliche Täterschaft. Thomas Mathis

Maya ist eine der drei Stuten, bei denen Verletzungen im Intimbereich festgestellt wurden. Foto: Thomas Mathis

Die Meldung über verletzte Pferde in Lufingen sorgte im Juni für viel Aufsehen – nicht nur bei Pferdebesitzerinnen, sondern auch bei den Landwirten. Die Angst ging um, dass ein Pferdeschänder sein Unwesen treibt. An einem Wochenende waren bei drei Stuten Verletzungen im und am Intimbereich festgestellt worden. «Die Besitzerin eines Pferdes entdeckte am Sonntagmorgen, dass ihre Stute am Hinterteil blutet», sagte der Hofbesitzer damals, der anonym bleiben wollte, weil er um die Sicherheit seiner elf Tiere fürchtete.