Chemieunglück von Leverkusen – Keine Rückstände von Dioxin in Russpartikeln gefunden Drei Tage nach der verheerenden Explosion in einer Müllverbrennungsanlage hat das Umweltamt Entwarnung gegeben. Es seien keine kritischen Werte an Dioxin und PCB gefunden worden, heisst es.

Eine dunkle Rauchwolke steigt aus dem Chemiepark in Leverkusen. (27. Juli 2021) Foto: Keystone

In den Russpartikeln, die nach dem Chemieunglück von Leverkusen mit mindestens fünf Toten über dem Stadtgebiet niedergingen, sind einer ersten Analyse zufolge keine Rückstände von Dioxin oder dioxinähnlichen Stoffen gefunden worden. «Im Gegensatz zu den Befürchtungen sind keine kritischen Werte an Dioxin und PCB gefunden worden», sagte Ulrich Quass vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) am Freitag in Leverkusen.

Der Wert des Dioxins sei unter der Messgrenze geblieben. Bei PCB wurden sehr geringe Mengen gemessen, die die Bewertungsgrenzen unterschritten. Die Schadstoffbelastung der Proben sei nur gering.

Laut Lanuv deuteten die Ergebnisse darauf hin, dass die Stoffe, die bei dem Brand freigesetzt wurden, «nur ein geringes Dioxin-Bildungspotenzial» hatten. Offenbar seien die Reaktionsbedingungen in der Verbrennung nicht geeignet gewesen, die Bildung von Dioxin oder PCB zu unterstützen. Sie könnte sogar gehemmt worden sein. Luftmessungen am Dienstag hätten auch bei anderen brandüblichen Stoffen keine Auffälligkeiten ergeben.

Mehr zum Thema Explosion in Leverkusen Die Angst vor dem Gift in Gärten und auf Spielplätzen Die Behörde kündigte an, weitere Tests vornehmen zu wollen, um herauszufinden, ob und welche weiteren bisher unbekannten Stoffe in die Umgebung getragen wurden. Bis zu einer vollständigen Klärung, ob und welche Stoffe durch die Rauchwolke transportiert wurden, riet das Lanuv zur weiteren Einhaltung der Sicherheitsmassnahmen im Stadtgebiet sowie in Leichlingen und Opladen. Suche nach Vermissten Russpartikel sollten demnach nicht in Wohnräume getragen werden. Das Amt empfahl, Schuhe vor der Haustür abzustellen. Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten solle vorsichtshalber nicht gegessen werden. Verunreinigte Flächen sollten zudem nicht angefasst oder selbst gereinigt werden. Unterdessen ging die Suche nach den zwei weiterhin vermissten Mitarbeitern weiter. Mindestens fünf Menschen kamen am Dienstagvormittag bei der Explosion mit anschliessendem Grossbrand in Leverkusen ums Leben. 31 weitere wurden verletzt, davon einer schwer. Laut Werksleitung ereignete sich die Explosion im Tanklager der Sondermüllverbrennungsanlage des Chemieparks, in der Produktionsrückstände der dort ansässigen Firmen gesammelt und entsorgt werden. Drei Tanks mit organischen Lösungsmitteln gerieten in Brand. Darin befanden sich nach ersten Schätzungen der Betreiber 600’000 bis 900’000 Liter Lösungsmittel. Die Betreiber des Chemieparks erklärten, dass sie keine Hoffnung mehr haben, die Vermissten lebend zu finden.

Der deutsche Bevölkerungsschutz hatte nach der Explosion die Warnstufe «extreme Gefahr» ausgerufen. Video: Tamedia

AFP

