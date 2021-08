Paranoia und Abschreckung der Autokraten – Keine Sicherheit. Nirgends Es ist nicht ungewöhnlich, dass autokratische Regimes auch in fremden Ländern Gegner entführen oder töten lassen. Doch die jüngsten Fälle in Tokio und Kiew sind eine neue Dimension. Silke Bigalke aus Moskau , Sonja Zekri

In Polen in Sicherheit: Die weissrussische Sportlerin Kristina Timanowskaja bei ihrer Ankunft in Warschau. Foto: AFP

John Le Carré kommt einem in den Sinn, der Meister des Verrats und der schmutzigen Tricks. Schliesslich hat er solche Szenen oft beschrieben: hier das Reich des Bösen, dort das Reich des nicht ganz so Bösen, in der Mitte das Individuum, verwirrt und ausgeliefert. So lässt sich die thrillerwürdige Flucht der Leichtathletin Kristina Timanowskaja aus den Fängen der weissrussischen Olympia-Apparatschiks am Flughafen Tokio beschreiben. (Lesen Sie dazu den Artikel «IOC leitet Untersuchung im Fall Timanowskaja ein».)

Noch passender ist die Erinnerung an Rudolf Nurejew, den sowjetischen Jahrhunderttänzer, auch er geflohen an einem Flughafen, 1961 in Le Bourget in Paris, weil der KGB ihn zurück nach Moskau verschleppen wollte, wo ihn ganz sicher keine weitere Karriereförderung erwartete. Herzschlagmomente waren das, als die französische Polizei Nurejew so wenig verstand wie die japanischen Beamten Timanowskaja und der Tänzer, wie eine schöne Legende sagt, mit einem Sprung in die Freiheit flog.

Was beide noch verbindet: Wie Nurejew ist Timanowskaja ein im Grunde unpolitischer Mensch. Und wie vor 50 Jahren zeigt der Fall der Olympionikin, dass sich dieser Zustand unter den Bedingungen der Diktatur eigentlich nicht aufrechterhalten lässt. Nach ihrer Ankunft in Polen gab Timanowskaja in Warschau eine Medienkonferenz, in der sie betonte, wie sehr sie die Ereignisse überrascht hätten. Gewiss, man habe in Weissrussland «vorsichtig» sein müssen, trotzdem habe sie immer vergleichsweise offen reden können.

In Weissrussland dürfen nicht einmal Olympioniken einen eigenen Willen zeigen.

Bei Timanowskaja war von Widerstand gegen das Lukaschenko-Regime lange nichts zu sehen. Erst als ihr Trainer sie in Tokio zwingen wollte, in einer neuen Distanz anzutreten, weil zwei Athletinnen den Dopingtest offenbar gar nicht erst riskieren wollten, wurde offensichtlich, dass in Weissrussland nicht einmal Olympioniken einen eigenen Willen zeigen dürfen, möglicherweise gerade sie nicht, nicht einmal bei der Entscheidung zwischen 200-Meter-Lauf und einer 4x400-Meter-Staffel.

Timanowskaja könnte demnächst für Polen laufen, der Wechsel ist erkennbar nicht ihr Lieblingsthema. Im Kommentar-Chat neben der Medienkonferenz sind «Hexe» und «Verräterin» noch milde Beschimpfungen. Neben ihr sitzt der weissrussische Oppositionspolitiker Pawel Latuschko, den manche sich als Nachfolger von Alexander Lukaschenko vorstellen können. Er bietet politische Analysen, skizziert ihre Pläne und Chancen. Für einen Moment wirkt er wie der nächste Coach der 24-jährigen Leichtathletin.

Auch harmlose Gegner werden liquidiert

So viel Glück hatte Witali Schischow nicht. Der Aktivist wurde erhängt in einem Park in der ukrainischen Hauptstadt Kiew gefunden. Die Behörden schliessen Selbstmord nicht aus, die weissrussische Opposition spricht von gezielter Liquidierung. Schischow hatte das «Weissrussische Haus» gegründet und für geflohene Landsleute Unterkünfte, Jobs und Papierkram organisiert. Er selbst hatte Minsk im Herbst verlassen.

Schischow war politisch engagierter als die Sportlerin Timanowskaja, verglichen mit Lukaschenko-Opfern wie dem Blogger Roman Protassewitsch aber eher eine Figur der zweiten Reihe, keine grosse Nummer. Warum also dieser Aufwand? Die versuchte Verschleppung Timanowskajas lässt sich noch als Verkettung aus Funktionärsschlamperei und Überreaktion beschreiben, in Diktaturen ist so etwas nicht unüblich.

Aber wenn es stimmt, was Schischows Freunde bei Radio Free Europe nach Gesprächen mit dem ukrainischen Geheimdienst berichten, wenn Lukaschenko Todesschwadronen schickt, um selbst harmlose Gegner nicht nur aus dem Weg zu räumen, sondern die Getöteten – wie Schischow – demonstrativ zur Schau zu stellen, dann ist das eine neue Qualität.

Vorbild war Israels Geheimdienst Mossad

Es ist nichts Ungewöhnliches, dass Geheimdienste in fremden Ländern töten oder es zumindest versuchen, nicht für den Osten und nicht für den Westen. 638 Anschläge soll die CIA allein auf Kubas Staatschef Fidel Castro verübt haben, jedenfalls nennt diese Zahl der kubanische Ex-Sicherheitschef Fabian Escalante. Der US-Geheimdienst gilt als verantwortlich für die Ermordung des dominikanischen Diktators Trujillo und den Tod des südvietnamesischen Präsidenten Ngo Dinh Diem.

Gezielte Gewalt schien immer noch besser zu sein als eine nukleare Auseinandersetzung. Ausserdem waren die anderen auch nicht zimperlich, da musste man nur an den legendären Regenschirm-Mord an dem bulgarischen Dissidenten Georgi Markow erinnern.

Die Praxis gezielter Tötungen geriet nach dem Ende des Kalten Krieges in Misskredit, aber seit dem 11. September 2001 jagen die USA wieder Terroristen auf der ganzen Welt, und die Empörung hält sich in Grenzen. Als ein Spezialkommando Osama bin Laden 2010 im pakistanischen Abbottabad tötete, galt dies im Grunde als Weltinnenpolitik.

Russland intensivierte seine Anschlagsbemühungen nach Ausbruch der Tschetschenienkriege. Nachdem der russische Geheimdienst 1996 den Separatistenführer Dschochar Dudajew in Tschetschenien getötet hatte, spürte er 2004 den Vizepräsidenten der abtrünnigen Republik, Selimchan Jandarbijew, in Doha auf. 300 Meter von einer Moschee, in der Jandarbijew mit seinem 13-jährigen Sohn gebetet hatte, flog sein Auto in die Luft, beide starben.

Vorbild für Russlands erstarkende Dienste, so schreibt es der Geheimdienstexperte Andrei Soldatow in einem Buch, war Israels Geheimdienst Mossad. Die Liste der in Paris, Brüssel oder Beirut getöteten Palästinenserführer oder ägyptischen Ingenieure habe die Russen tief beeindruckt «Warum können wir nicht das Gleiche mit unseren Terroristen tun?», fragte ein Angehöriger der russischen Eliteeinheit Wympel.

Viele Gewaltakte wirken wahl- und ziellos

Die Akzeptanz solcher Taktiken im eigenen Land – von der völkerrechtlichen Bewertung ganz zu schweigen – hängt davon ab, dass die Anschläge als Verteidigung glaubhaft gemacht werden können, dass die Gewaltakte im militärisch-geheimdienstlichen Bereich bleiben oder zumindest im politischen.

So verurteilenswert der Giftanschlag auf den Kremlkritiker Alexei Nawalny war – als populärster Oppositionsführer war er ein ernst zu nehmender Gegner. Aber inzwischen wirken viele Gewaltakte wahllos, ziellos. Der kremlkritische Satiriker Dmitri Bykow zum Beispiel wurde 2019 während eines Fluges vergiftet, lag tagelang im Koma. Wladimir Putin hatte ihn Jahre zuvor zu Treffen mit Kulturschaffenden eingeladen, aber Bykow kam nicht.

Für Weissrussland jährt sich am Montag der Tag der gefälschten Präsidentschaftswahl, die die Proteste ausgelöst hatte. Die Opposition plant Kundgebungen und einen Marathon im Exil. Das Land selbst wirkt grabesstill. Wer soll sich noch rühren, wenn DJs eingesperrt werden, weil sie das falsche Lied spielen – wie Wladislaw Sokolowskij und Kirill Galanow, die die sowjetische Aufruhr-Hymne «Peremen» auflegten?

Oder wenn ein Arzt verurteilt wird, weil er die richtige Diagnose stellt. Der Patient war Roman Bondarenko, ein Held der Demokratiebewegung, den Maskierte zusammengeschlagen hatten und der im Spital starb – er habe betrunken Streit angefangen, behaupteten die Behörden. Bondarenko habe null Promille im Blut gehabt, darauf beharrte hingegen sein Arzt Artjom Sorokin – und erhielt sechs Monate Straflager.

«Die Feinde im Inneren sind längst besiegt, jetzt muss das Regime neue Feinde im Ausland suchen.» Irina Vyrva, weissrussische Journalistin

Die Angst ist gross, die Wut aber auch. Es ist schwer zu sagen, wer noch zu Lukaschenko hält. Armee und Geheimdienst, Polizei und Beamtenschaft sind gross. Lukaschenko hat hohe Posten in der Regierung mit Personen aus dem KGB oder dem Militär besetzt. Damit niemand im Innenministerium, KGB oder Sicherheitsrat zu mächtig wird, tauscht er regelmässig Führungspersonen aus.

Paranoia ist oft eine gute Erklärung für Repression wie im Falle Schischows und auch Timanowskajas. Die Notwendigkeit der Abschreckung eine andere. Keine Verfehlung ist zu klein, kein Ort ist sicher, es kann jeden überall treffen, so lautet die Botschaft der Diktatur. Die jüngsten Fälle zeigen jedoch einen Zug zur Entgrenzung, zur andauernden Mobilisierung.

«Das Regime frisst sich selbst auf», sagt Irina Vyrva, die in Minsk als Journalistin und Ethnologin arbeitete und jetzt im Exil in Berlin lebt: «Die Feinde im Inneren sind längst besiegt, jetzt muss es neue Feinde im Ausland suchen. Immer und immer neue. Die Säuberungen dürfen nicht aufhören. Es ist wie im Stalinismus während der Zeit des Grossen Terrors.»

Fehler gefunden?Jetzt melden.