Mehr Zeit für Familie – Keine Ufzgi mehr an der Schule Opfikon Opfikons Schülerinnen und Schüler müssen bald keine Hausaufgaben mehr machen. Kindern und Familien soll dadurch mehr freie Zeit geschenkt werden. Thomas Borowski

Die Schülerinnen und Schüler in Opfikon erhalten keine Hausaufgaben mehr. Symbolfoto: Manuela Matt

Zukünftig gibt es an der ganzen Schule Opfikon auf allen Schulstufen keine Hausaufgaben im herkömmlichen Sinn mehr. «Schule findet in der Schule statt» lautet das strategische Legislaturziel dazu, welches die Schulpflege Opfikon für die Periode 2018/2022 festgelegt hat. Im August 2020 begann die Schulpflege mit der Umsetzung. Seit den vergangenen Sportferien werden in Opfikon keine Hausaufgaben mehr verteilt.

Mit der offiziellen Abschaffung der Hausaufgaben und deren Integration in den regulären Schulunterricht bricht die Schule Opfikon mit einer uralten Gewohnheit. Dieser Tatsache sei man sich bewusst, betont Schulpflegerin Silvia Messerschmidt: «Wir sind überzeugt, dass wir damit die Qualität unserer Schule verbessern. Sowohl für die Schülerinnen und Schüler als auch für deren Eltern und Erziehungsberechtigte wird das ein Gewinn sein.» Neben der Abschaffung der Hausaufgaben soll an der Schule Opfikon zukünftig auch ein grosses Augenmerk auf die Kommunikation mit den Eltern und Erziehungsberechtigten gelegt werden.

In den Unterricht integriert

Die Hausaufgaben sollen durch gut individualisierten Unterricht und allenfalls weitere Angebote auf allen Altersstufen in den Schulbetrieb integriert werden, heisst es. Dabei würden die Lehrpersonen einen grossen Teil zum Gelingen des Unterfangens beitragen. Projekt- und Schulverwaltungsleiter Roger Würsch: «In grossen Teilen der Lehrerschaft hat der Wandlungsprozess in den vergangenen Monaten sehr schnell Fahrt aufgenommen. In verschiedenen Projekten wenden die einzelnen Schuleinheiten bereits diverse Vorgehensweisen an, und die positiven Erfahrungen sind ein gutes Zeichen.»

Die nächsten Wochen und Monate sei man in der Evaluierungsphase, um zu eruieren, welche Teilprojekte die besten Wirkungen erzielen. «Bis im Sommer 2022 erarbeiten wir gemeinsam die besten Lösungen, und ab dann gibt es die Schule Opfikon nur noch ohne Hausaufgaben», stellt Roger Würsch in Aussicht.