Kampfsport – «Keine Zeit zum Ausruhen» Die Kämpferinnen und Kämpfer vom Bachenbülacher Art to Fight Gym waren im Mai zum Teil sehr erfolgreich unterwegs und bereiten sich bereits auf die nächsten Kämpfe vor. Art to Fight Gym Bachenbülach

Das Team des Art to Fight Gym ist bereit für die nächsten Kämpfe. Foto: PD

Am 13. Mai fand in Heilbronn die Internationale Deutsche Meisterschaft statt. Suraj Burri startete in K1 und Vollkontakt. Riccardo Masziglio in K1 Light und beide gewannen in ihren Kategorien. Eine Woche später war das Art to Fight Gym auf zwei Veranstaltungen präsent: Bei der Fight Night am Samstag in Schaanwald im Fürstentum Liechtenstein kämpfte Suraj Burri den einzigen Muay Thai Kampf an dieser Gala und gewann diesen 3:0. Die Kämpferinnen zeigten kurz vor dem Start den traditionellen Wai Kru und lieferten anschliessend einen starken Kampf.

Am Sonntag, beim Ranglistenturnier «From Zero to Hero», verzeichnete das Art to Fight Gym drei Kämpfe. Riccardo Masziglio kämpfte gegen einen drei Jahre älteren Gegner und verlor knapp. Bei Michael ging der Kampf an den Gegner und der Kampf von Mido wurde unentschieden bewertet.

Kampfvorbereitungen laufen auf Hochtouren

«Zeit zum Ausruhen gibt es nicht. Bereits laufen die Kampfvorbereitungen für das Openair Fight Night in Buchs St. Gallen vom 24. Juni auf Hochtouren», sagt Trainerin Kassi Schmid. Vom Art to Fight Gym werden drei Kämpfer an dieser Gala starten, welche im Rahmen des grossen Thai-Festivals am Werdenberger See stattfindet.

Fehler gefunden?Jetzt melden.