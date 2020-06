Die Aussicht auf eine neue Stadionbestuhlung ist in der Swiss Arena in den Hintergrund gerückt. So wird der EHC Kloten (im Bild: Meisterschaftsspiel gegen GCK Lions im Dezember 2019) noch eine weitere Saison vor der bisherigen blau-roten Plastikkulisse spielen müssen.

Archivbild: Christian Wüthrich