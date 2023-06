Mountainbike-Weltcup in Lenzerheide – Keller sprintet mit Kraftakt aufs Podest Die Schweizer Meisterin schiebt sich im Cross-Country-Rennen kurz vor Schluss auf Rang 3. Nicht zu schlagen ist wie im Vorjahr die Französin Loana Lecomte.

Zum zweiten Mal auf dem Podest in Lenzerheide: Alessandra Keller. Foto: Keystone

Das Rennen der Frauen hat aus Schweizer Sicht eine späte, erfreuliche Wendung genommen. Alessandra Keller, die Gesamtweltcupsiegerin 2022, schien ihren dritten Weltcup-Podestplatz über die olympische Distanz zu verpassen, ehe sie mit einem Kraftakt auf den finalen Metern Weltmeisterin Pauline Ferrand-Prévot noch überholte und sich wie im Vorjahr auf Platz 3 schob. Zu ihrem achten Weltcupsieg fuhr die Französin Loana Lecomte, sie gewann wie schon 2022, diesmal mit 18 Sekunden Vorsprung auf die Niederländerin Anne Terpstra.

Das Quartett hatte sich zusammen mit der Niederländerin Puck Pieterse, die den Saisonauftakt in Nove Mesto für sich entschieden hatte, in der dritten von sechs Runden vom Rest abgesetzt. In der fünften waren es dann die Französinnen, die das Tempo erneut verschärften und auf dem Weg zu einem Doppelerfolg schienen. Europameisterin Lecomte lancierte die entscheidende Attacke dann zu Beginn der Schlussrunde im auf dieses Jahr verlängerten Aufstieg, Ferrand-Prévot blieb chancenlos – und brach gar ein.

Für die weiteren Schweizerinnen gab es nichts zu holen, sie hatten alle schon früh abreissen lassen müssen. Linda Indergand wurde 15., Sina Frei 17., gefolgt von Olympiasiegerin Jolanda Neff, die noch weit von ihrer Bestform entfernt ist.



Was passiert diesmal im Zauberwald?

Das Rennen der Männer folgt ab 15.30 Uhr, unter anderen mit Nino Schurter und Mathias Flückiger. Im Vorjahr hatte der Auftritt vor heimischem Publikum im Streit geendet, nachdem es in der Schlussphase zur Kollision zwischen dem Führenden Schurter und Verfolger Flückiger gekommen war, im Zauberwald, abseits der TV-Kameras. Flückiger wurde schliesslich Dritter, Schurter musste sich mit Platz 4 begnügen. Im Ziel kams zu Wortgefecht, im Interview danach beschuldigte Schurter seinen Landsmann, ihn «abgeschossen» zu haben.

