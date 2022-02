Feuerwehreinsatz in Kloten – Kellerbrand führt zu Sachschaden von mehreren hunderttausend Franken In Kloten kam es am Samstag kurz vor Mittag zu einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses. Die Bewohner mussten wegen des Rauches evakuiert werden.

Grossaufgebot der Feuerwehr bei Löscharbeiten in Kloten. Kantonspolizei Zürich

Am Samstag ging bei der Einsatzzentrale von Schutz & Rettung gegen 11 Uhr die Meldung ein, dass Rauch aus einem Lichtschacht eines Mehrfamilienhauses in Kloten dringen würde. Daraufhin rückten die Rettungskräfte mit einem Grossaufgebot aus, wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt. Während den sofort eingeleiteten Löscharbeiten wurden die 19 Bewohner der Liegenschaft über das Treppenhaus oder eine Drehleiter evakuiert. Zwei Mieter der Liegenschaft mussten wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung mit Rettungswagen vor eine Kontrolle in ein Spital gefahren werden.

Provisorische Unterkunft durch die Gemeinde Kloten gestellt

Die Feuerwehr rückte mit Atemschutz in die Kellerräumlichkeiten des Hauses vor und konnte den Brand lokalisieren und löschen. Durch das Feuer wurde die Strom- und Wasserversorgung des Gebäudes unterbrochen, weshalb die Wohnungen derzeit nicht bewohnbar sind. Für die Mieter wird durch die Gemeinde Kloten eine Unterkunft organisiert. Der Russ- und Feuerschaden im Kellerbereich sowie dem Treppenhaus und den Wohnungen wird auf mehrere hunderttausend Franken geschätzt. Wegen des Brandes mussten Teilbereiche der Wilden-Mann-Kreuzung gesperrt werden; die Feuerwehr organisierte eine Verkehrsführung.

Ursache des Feuers zurzeit unklar

Die Ursache des Feuers ist zurzeit unklar und wird durch den Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Zürich untersucht. Neben der Kantonspolizei Zürich standen die Stützpunktfeuerwehr Kloten, ein Grossraumretter sowie mehrere Rettungswagen von Schutz & Rettung, ein Rettungswagen mit Notarzt vom Spital Bülach und das Care-Team des Kantons Zürich im Einsatz.

