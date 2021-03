Geldblog: Gefährliches Klumpenrisiko – Kennen Sie ihre Depots? Wer Einzelaktien und Vermögensverwaltung besitzt, sollte darauf achten, dass die gleichen Titel nicht mehrfach gehalten werden. Martin Spieler

Übersicht aller Anlagen: Bei unterschiedlichen Depots verliert man rasch den Überblick. Illustration: Christina Baeriswyl

Ich beabsichtige einen privaten Einstieg an der Börse mit circa 100’000 Franken und habe mir mal die Titel Lonza, Sika, Partners Group, Logitech, Geberit, Straumann, Zur Rose Group, EMS Chemie, UBS SMIM ETF, UBS SPI Mid ETF, UBS SLI, und iShares MSCI China A in EUR ausgesucht. Wobei zu erwähnen ist, dass ich via Vermögensverwaltung bereits zahlreiche SMI und andere Titel im Portfolio habe. Was halten Sie von dieser Auswahl? Sollte ich welche von der Liste streichen? Leserfrage von R.H.

Ihre Titelauswahl finde ich an sich gut. Sie enthält Aktien von Unternehmen mit viel versprechenden Wachstumsaussichten wie die Lonza, Sika oder auch Partners Group. Bei der Ems Chemie ist dies ebenfalls gegeben. Hier weise ich Sie allerdings auf eine hohe Bewertung der Aktien hin. Bei der Apothekenkette Zur Rose hätte ich zudem am ehesten Bedenken. Hier orte ich erhöhte Risiken. Günstig sind allerdings keine der erwähnten Wertschriften.

Wie Ihnen die aktuelle Marktentwicklung zeigt, sind viele Investoren nervös. Sie müssen nach den Rekordjagden jederzeit mit Korrekturen an den Märkten rechnen. Dies wäre für einen Einstieg grundsätzlich positiv. Doch selbst dann kann es weitere Rückschläge geben. Darum würde ich nicht gleich alles Geld auf einmal investieren, sondern die Investments staffeln. So erreichen Sie eher günstige Einstiegskurse.

Bedenken habe ich weniger betreffend der konkreten Titel, die Sie kaufen möchten, sondern wegen anderen Aspekten: Wenn Sie all diese Titel kaufen, tragen Sie ein Klumpenrisiko. Sie gewichten den Schweizer Markt sehr stark. Ich halte diesen zwar ebenfalls für interessant. Wichtig ist aber generell, dass Sie beim Anlegen eine breite Diversifikation nach Anlageklassen, Währungen, Märkten und Titeln vornehmen. In der Anlageklasse Aktien wäre die Diversifikation bei dieser Umsetzung wohl kaum gegeben. Denn Sie kaufen ausschliesslich Schweizer Aktien und nutzen zusätzlich Exchange Traded Funds, die ebenfalls vollständig in Schweizer Aktien investieren. Diese Auswahl führt dazu, dass Sie teilweise die gleichen Aktien mehrfach gewichten, was nicht sinnvoll ist und letztlich zu einem Klumpenrisiko führt.

Dazu kommt, dass Sie mir schreiben, dass Sie zusätzlich bei einer Bank eine Vermögensverwaltung haben und dort wie dies zu erwarten ist, ebenfalls die klassischen Werte aus dem Swiss Market Index im Depot sind. Auch deshalb gewichten Sie zumindest einen Teil der Schweizer Aktien mehrfach und erhöhen so Ihr Klumpenrisiko. Unabhängig davon sollten Sie die Anlagen, die Sie selbst tätigen, möglichst gegenüber der in der Vermögensverwaltung verfolgten Strategie überprüfen. Ich würde darauf achten, nicht die gleichen Titel zu kaufen, die Sie im Rahmen der Vermögensverwaltung schon im Depot haben, sondern ergänzend andere Titel und Anlageklassen nutzen, die Sie nicht bereits halten – eben genau, um ein erhöhtes Klumpenrisiko zu verhindern.

Schauen Sie Ihre Anlagen ganzheitlich an und berücksichtigen Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung alle Wertschriften, die Sie besitzen. Dann bekommen Sie ein klareres Bild und vermeiden Klumpenrisiken. Allenfalls kommen Sie bei dieser Sichtweise zum Schluss, dass Sie vielleicht noch andere Anlageklassen oder Märkte anstelle der bereits ins Auge gefassten Titel berücksichtigen möchten.