Eishockey: EHC ergänzt Kader – Kevin Lindemann kehrt zu Kloten zurück Der Sohn des ehemaligen EHC-Stürmers Sven Lindemann wechselt per sofort zu den Unterländern. Zudem verlängern Steve Kellenberger und Harrison Schreiber ihre Verträge. Dominic Duss

Kevin Lindemann schliesst sich dem EHC Kloten: Der U20-Nationalstürmer wechselt aus den USA in seinen Stammverein, für den sein Vater Sven während 13 Saisons spielte. Foto: PD/EHC Kloten (facebook)

Wie der Vater, so der Sohn – das trifft auf Sven und Kevin Lindemann zu. Von 1997 bis 2010 hatte Sven Lindemann mit Kloten in der Nationalliga A gespielt und in den 13 Saisons inklusive Playoff 350 Skorerpunkte (148 Tore) erzielt. Zug und Rapperswil-Jona waren seine weiteren Stationen gewesen, ehe der Angreifer seine Karriere nach 1045 NLA-Partien (189 Tore) und 20 Jahren Spitzen-Eishockey am Obersee beendete. Mit den Lakers hatte der Nationalspieler 2018 in seiner zweitletzten Saison die Ligaqualifikation gegen den EHC gewonnen und so zu dessen Abstieg in die Swiss League beigetragen.