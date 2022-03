Menschen im Unterland – Kevin Rechsteiner, Tiny House-Bewohner im Embrachertal Ein alter Zirkuswagen wurde zu seinen vier Wänden: Kevin Rechsteiner wohnt darin gerade bei der Tössegg. Balz Murer

Mit Haus und Hahn: Kevin Rechtsteiner mit Anton und seinem eigenen Wohnwagen, der momentan bei der Tössegg steht. Foto: Balz Murer

Kevin Rechsteiner, 40, ist Inhaber einer Multimedia-Agentur und hat nach einer längeren Reise seinen Besitz reduziert. Auf der Suche nach einer passenden Wohnform hat er sich dann einen Zirkuswagen gekauft und diesen in Eigenarbeit zur Wohnung umgebaut. Entstanden ist ein Tiny House, welches alle Vorteile einer normalen Wohnung bietet, aber nur 20 Quadratmeter gross ist. Das Tiny House von Kevin Rechsteiner steht auf einem Bauernhof im Embrachertal und kann in wenigen Stunden an einen neuen Standort verschoben werden, da keine fixen Installationen notwendig sind. Während Rechsteiner im Winter Vollzeit im Tiny House lebt, ist er im Sommer sehr oft in seinem VW-Bus unterwegs. Im Frühling 2020 hat sich Kevin Rechsteiner ein paar Hühner zugelegt, welche ein schönes Plätzchen vor dem Tiny House gefunden haben. Anton bzw. Toni war lange der Kleinste in der Gruppe, hat sich aber in der Zwischenzeit zu einem stolzen Hahn entwickelt. (mu) Foto: Balz Murer

Fehler gefunden?Jetzt melden.