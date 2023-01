Krieg in der Ukraine – Kiew räumt schwere Lage im Osten ein In der Ostukraine erinnern Schützengräben und Stellungskämpfe an den Ersten Weltkrieg. Die Ukraine muss auch mit zum Militärdienst eingezogenen Zivilisten gegen Wagner-Söldner kämpfen. Nicolas Freund

Erbitterte Kämpfe: Ein ukrainischer Artilleriekämpfer schiesst auf russische Positionen ausserhalb Bachmut. Foto: Sameer Al-Doumy (AFP)

«Bachmut hält durch, trotz allem», sagte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski am Sonntag in seiner täglichen Videoansprache. «Obwohl ein Grossteil der Stadt durch russische Angriffe zerstört worden ist, wehren unsere Soldaten die anhaltenden russischen Vorstösse ab.» Seit Monaten toben die derzeit heftigsten Gefechte des Krieges um die Stadt an der Front im Donbass. Bilder und Videos zeigen Schützengräben und Stellungskämpfe wie im Ersten Weltkrieg.