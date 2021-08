US-Drogen für Mexiko – Kiffer mögen «Girl Scout Cookies» und «Alaskan Thunderfuck» Plötzlich wird Cannabis von den USA nach Mexiko geschmuggelt. Was das mit der Politik im Norden und den Graskonsumenten im Süden zu tun hat. Christoph Gurk aus Buenos Aires

Das Gras kommt vor allem aus den USA: Ein Kiffer rollt sich einen Joint während einer Demonstration für die Legalisierung von Marihuana in Mexiko-Stadt. Foto: Keystone

Im November 2020 stoppten Beamte am Grenzposten von Otay zwischen San Diego und Tijuana einen weissen Pick-up-Truck. Auf dessen Ladefläche stapelten sich mehrere Pappkartons, sauber festgezurrt und von aussen recht unscheinbar. Als die Beamten jedoch einen Drogenspürhund an der Ladung vorbeiführten, fanden sie in den Kisten mehr als 5000 kleine Döschen mit Kaubonbons, quietschbunt und versetzt mit CBD.

Der Wirkstoff wird gewonnen aus der Cannabispflanze, allerdings soll er weniger berauschend wirken als vielmehr beruhigend. Allein deshalb war der Fund nicht gerade das, was man einen Volltreffer nennen könnte im Kampf gegen den internationalen Drogenschmuggel. Dazu kommt, dass es ohnehin kaum eine andere Grenze geben dürfte, über die so viele illegale Substanzen geschafft werden, als die zwischen den USA und Mexiko.

Allerdings – und das ist das Besondere – sind die Lieferungen dabei fast immer auf dem Weg von Süden nach Norden. Der weisse Pick-up fuhr aber in die entgegengesetzte Richtung: Er kam aus dem US-Bundesstaat Arizona und wollte über die Grenze nach Tijuana.

Legales Cannabis in vielen Bundesstaaten in den USA

Er könnte damit Teil eines kleinen und feinen, darum aber nicht weniger paradoxen Trends sein: Während über Jahrzehnte hinweg mexikanisches Marihuana in die USA geschmuggelt wurde und die dortige Regierung Unsummen aufwendete, um die Droge zu bekämpfen, greifen mexikanische Grenzschützer heute immer öfter Sendungen mit Cannabisprodukten aus den USA auf. Genauso wie mexikanische Dealer davon berichten, dass Kunden vermehrt nach Berauschendem aus den Vereinigten Staaten fragen.

Dort ist Cannabis heute in mehr als einem Dutzend Bundesstaaten legal. Vor allem in Kalifornien hat sich längst eine hochprofessionelle Industrie entwickelt, die immer neue Hanfprodukte auf den Markt bringt, angefangen bei berauschenden Ölen bis hin zu Kapseln für E-Zigaretten oder mit THC oder CBD versetzten Süssigkeiten.

Züchter arbeiten dazu mit neuester Technik an immer besseren Pflanzen, noch mehr Qualität, noch mehr Wirkung. Man kann die Blüten, sauber kategorisiert nach Geschmack, Geruch und THC-Gehalt, ordentlich abgepackt in speziellen Hanfläden kaufen.

Kiffen ist in Mexiko nicht vollumfänglich erlaubt und der Handel mit der Droge offiziell verboten.

In Mexiko dagegen, dem Land also, aus dem vor ein paar Jahrzehnten immer noch ein Grossteil des Grases kam, das in den USA verraucht wurde, kann man von all dem nur träumen. Zwar hat das oberste Gericht des Landes vor kurzem ein seit knapp 100 Jahren geltendes Marihuana-Verbot als verfassungswidrig erklärt.

Eine Legalisierung aber ist bislang an politischen Querelen gescheitert. Kiffen ist immer noch nicht vollumfänglich erlaubt und der Handel mit der Droge offiziell verboten. (Lesen Sie dazu den Artikel «Mexiko trennt noch eine Abstimmung vom legalen Kiffen».)

Das führt dazu, dass Cannabis-Fans in Mexiko anders als in den USA auf Dealer angewiesen sind und damit auch auf Gras, das nicht in mit Hightechsensoren kontrollierten Indoorplantagen gewachsen ist, sondern auf mehr oder minder versteckten Feldern irgendwo unter der sengenden Sonne Sinaloas. Was man da raucht und wie das Gras wirkt, das man sich gerade in den Joint gerollt hat, ist oftmals vollkommen unkalkulierbar.

Teenager bei den ersten Drogenerfahrungen dürfte das nicht weiter stören, Hauptsache es knallt. Längst aber gibt es auch in Mexiko Grasliebhaber, denen es nicht mehr nur um den THC-Gehalt und den Rausch geht, sondern auch um das Terroir und den feinen Geschmack der Blüten.

Und so wie sich die Welt nach ein paar Zügen an der Wasserpfeife manchmal zu drehen beginnt, scheint sich auch der Marihuana-Markt ins Gegenteil zu verkehren.

Sehnten sich in den 1960er- und 1970er-Jahren die langhaarigen Studenten an den US-Unis nach ein paar Blüten «Acapulco Gold» aus Mexiko, wollen heute die anspruchsvollen Kiffer in Mexiko-Stadt lieber amerikanische Grassorten wie «Girl Scout Cookies», «Bubba Kush» oder auch «Alaskan Thunderfuck», eine Züchtung, die, wie es der Name schon sagt, aus Alaska kommt und, na ja, ordentlich reinhaut.

Marihuana spielt für Mexikos Kartelle eine kleine Rolle

Weil auf eine Nachfrage früher oder später meist ein Angebot folgt, haben mexikanische Dealer immer häufiger auch amerikanisches Marihuana im Sortiment. Gekauft wird das Gras dabei ganz legal in Läden in den Vereinigten Staaten. Danach wird es in Kisten oder Koffer gepackt und gen Süden gefahren.

Das Risiko ist dabei angeblich verhältnismässig gering, anders als bei der Gegenrichtung sind die Kontrollen laut Schmugglern eher lax und dazu auch noch berechenbar. Gleichzeitig ist das Geschäft lukrativ, kann man die Ware doch angeblich für das Zwei- bis Dreifache weiterverkaufen.

All dies kommt natürlich nicht im Mindesten heran an die Milliarden, die mexikanische Kartelle immer noch mit dem Schmuggel von Drogen in die USA verdienen dürften. Marihuana spielt hier längst eine untergeordnete Rolle. Heute werden neben Heroin und Kokain vor allem synthetische Drogen in den Norden gebracht, Tendenz steigend, allen Gegenmassnahmen zum Trotz. Bauen die US-Grenzschützer Mauern und Zäune, graben die Kartelle eben Tunnel, oder aber sie fliegen die Rauschgiftpakete gleich mit Drohnen aus.

Selbst wenn Mexiko bald Cannabis legalisieren sollte, wird dies die Geschäfte der Kartelle wohl kaum beeinflussen, im Gegenteil: Einige sollen bereits daran arbeiten, in den neuen legalen Markt einzusteigen, mit hochgezüchteten Pflanzen und hoch technisierten Prozessen, um so dem Gras Konkurrenz zu machen, das derzeit noch aus den USA nach Mexiko kommt.

