Aufsicht warnt vor Geldverlust – Kim Kardashian für Krypto-Werbung kritisiert Der Social-Media-Star hat auf Instagram einen zuvor unbekannten Token vorgestellt. Der Brite Charles Randell wirft ihr nun vor, ein gefährliches Spiel zu treiben – und anderen Influencern Verrat an den Fans.

«Interessiert ihr euch für Krypto?» Kim Kardashians Post löst Reaktionen aus. Foto: Keystone

Vorträge von Vorsitzenden einer Finanzmarktaufsichtbehörde bringt man nicht eben mit Glamour in Verbindung. Charles Randell von der britischen FCA schien sich an junge Investoren zu richten, als er sich auf dem Symposium über Wirtschaftsverbrechen in Cambridge Kim Kardashian vorknüpfte, die Ikone der Aufmerksamkeitsökonomie. Er warf dem US-Celebrity-Star vor, mit ihrem Verhalten auf Instagram eine gefährliche Entwicklung zu beschleunigen. Randell bezog sich auf einen als Werbung deklarierten Post von Kardashian für die Kryptowährung Ethereum Max. Darin fragte die Influencerin ihre 250 Millionen Fans: Interessiert ihr euch für Krypto? Und bat sie, mit dem Finger auf dem Handy nach oben zu wischen, um der E-Max-Community beizutreten.

Der Finanzexperte glaubt, dass Kardashian so Menschen zum Kauf animierte, die Angst haben, etwas zu verpassen. Vor allem solche, die keine Ahnung hätten, welchem Risiko sie sich aussetzten. «Es gibt viele Geschichten von Menschen, die Ersparnisse verloren haben, weil sie mit der Aussicht auf schnellen Reichtum in die Krypto-Blase gelockt wurden. Manche davon haben ihren Lieblings-Influencern zugehört, die bereit waren, das Vertrauen der Fans für Geld zu missbrauchen.»

«Diese Währungen existieren gar nicht»

Laut Randell glaube eine «überraschend grosse Zahl» von Krypto-Käufern, die Cyberwährungen seien genauso reguliert wie normale. Das stimme aber nicht. «Sie müssen darauf vorbereitet sein, all ihr Geld zu verlieren», wiederholte Randell eine frühere Warnung.

Sauer stiess ihm zudem auf, dass Kardashian für einen Token Werbung machte, der erst einen Monat zuvor von unbekannten Entwicklern erfunden worden war – und nicht zu verwechseln sei mit der weitaus bekannteren Cyberdevise Ethereum. «Ich kann nicht sagen, ob Ethereum Max ein Betrug ist. Aber einige Influencer machen Werbung für Währungen, die nicht mal existieren.»

Randell sprach sich deshalb dafür aus, mehr Ressourcen bereitzustellen, um die «Flut an problematischem Krypto-Content» im Netz besser regulieren zu können. Social-Media-Plattformen sollten seiner Meinung nach keine Werbung für von den Behörden unauthorisierte Finanzprodukte schalten dürfen.

Für die Aufsicht sei es schwierig, zuzuschauen, wie Konsumenten und manchmal sehr verletzliche Menschen ihre finanzielle Zukunft in Gefahr brächten. Bei Kardashians Post habe es sich wohl um die «Finanzwerbung mit der grössten Reichweite in der Geschichte» gehandelt.

nlu

Fehler gefunden?Jetzt melden.