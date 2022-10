Irreführende Krypto-Werbung – Kim Kardashian zahlt Millionenstrafe Der Reality-TV-Star wurde wegen irreführender Werbung für eine Kryptowährung von der US-Börsenaufsicht gebüsst. Kardashian ist nicht der erste Promi, der in diese Falle getappt ist.

Besitzt ein geschätztes Vermögen von 1,8 Milliarden Dollar: Kim Kardashian an der Oscar-Party von Vanity Fair in Beverly Hills. Foto: Patrick T. Fallon (AFP)

Reality-TV-Star Kim Kardashian zahlt wegen rechtswidriger Werbung für eine Kryptowährung eine Millionenstrafe. Wie die US-Finanzmarktaufsicht SEC am Montag mitteilte, willigte die 41-Jährige in eine Zahlung von 1,26 Millionen Dollar ein. Die erfolgreiche Geschäftsfrau hatte demnach auf ihrer Instagram-Seite für die auf der Website EthereumMax angebotene Kryptowährung EMAX geworben, ohne öffentlich zu machen, dass sie dafür 250’000 Dollar erhielt.

Die Zahlung von 1,26 Millionen Dollar umfasst eine Strafe von einer Million Dollar sowie eine Rückzahlung der 250’000 Dollar Bezahlung plus Zinsen, wie die Behörde mitteilte. Kardashian wird ausserdem drei Jahre lang keine Werbung für Kryptowährungen machen.

«Dieser Fall ist eine Erinnerung daran, dass wenn Berühmtheiten oder Influencer Investitionsmöglichkeiten einschliesslich Kryptowährungen unterstützen, das nicht bedeutet, dass diese Investitionsprodukte für alle Investoren richtig sind», erklärte SEC-Chef Gary Gensler. «Wir ermutigen Investoren, die potenziellen Risiken und Chancen einer Investition im Lichte ihrer eigenen finanziellen Ziele zu prüfen.»

Zudem sei der Fall eine Erinnerung daran, dass Berühmtheiten öffentlich machen müssten, wenn sie für Werbung für Finanzprodukte bezahlt werden, erklärte die Finanzmarktaufsicht.

Auch andere Stars tappten in die Falle

Kardashian war nicht der erste Promi, der wegen irreführender Werbung für Kryptowährungen ins Visier der SEC geriet. Vor ihr handelten sich unter anderem der Boxer Floyd Mayweather, der Rapper DJ Khaled und der Schauspieler Steven Seagal Ärger ein, weil sie Werbung für Kryptowährungen gemacht hatten, ohne ihre Bezahlung öffentlich zu machen.

Kardashian war mit der Reality-TV-Show «Keeping Up With the Kardashians» berühmt geworden. In den vergangenen Jahren baute sie ein regelrechtes Firmenimperium auf, Aushängeschilder ihres Portfolios sind Kleidungs- und Kosmetikmarken (mehr zum Thema: Kim Kardashian soll Dolce & Gabbana aus der Patsche helfen).

Erst im September gab die 41-Jährige zudem die Gründung einer Investmentfirma mit dem Namen SKKY Partners bekannt. Das US-Finanzmagazin «Forbes» schätzt ihr Vermögen auf 1,8 Milliarden Dollar.

AFP/ij

